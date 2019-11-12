Tarihi eser kaçakçıları hava limanında yakalandı

Gaziantep’te buldukları tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 şahıs hava limanında yakalandı

Gaziantep emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Türkiye’de bulunan kültür ve tabiat varlıklarının yurtdışına kaçırılması ve nesli tükenmekte olan yabani hayvan ve bitki türlerinin korunması” amacıyla yapılan çalışmalarda, Oğuzeli Hava Limanı içerisinde şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerlerinde ve bavullarında yapılan aramalarda, 1 adet Roma dönemine ait kandil, 9 adet Roma dönemine ait sikke, 2 adet CITES sözleşmesi kapsamında mors dişi, 1 adet elmas ölçüm cihazı, 1 adet pusula, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:36

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