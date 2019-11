Şahinbey Belediyesi 161 öğrenciyi umreye gönderecek

1 milyar dolarlık et

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında bu yıl 161 öğrencinin umreye gönderilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü 161 öğrencinin Umre’ye götürülmesi için protokol imzaladı. Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutulacak. Düzenlenen sınav sonrasında her okulun 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü Umreye gitmeye hak kazanacak. Vali Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve İl Müftüsü Ahmet Çelik arasında imzalanan protokol ile Şahinbey ilçesindeki 66 liseden 47 bin öğrencinin katılacağı ödüllü kitap okuma yarışması sonucunda dereceye giren 161 öğrenci Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilecek.



“Güzel bir proje”

Çocukların kitap okudukça ailelerine, şehrine ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişeceğinin altını çizen Vali Davut Gül, “Bu projeye 4 yıldır emek veren Şahinbey Belediye Başkanımıza, İl Müftümüze ve İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çok güzel bir proje. Özellikle gençlerimizin Umreye gitmesi, gündemlerine alarak konuşması büyük bir kazançtır. İnşallah bunların sayıları her geçen gün artar. Bu projenin “Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor” kampanyasının çok önemli bir ayağı olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız kitap okudukça ailelerine ve şehrimize faydalı oluyorlar” dedi.



“Amacımız okuma alışkanlığı kazandırmak”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek istediklerini belirterek “Öncelikle Sayın Valim Davut Gül’e Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Mete’ye ve İl Müftümüz Ahmet Çelik’e çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi olarak öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yaklaşık 4 yıldan bu yana her ay kitap dağıtıyoruz. Dağıttığımız kitaplardan sınav yaparak dereceye giren öğrencilerimizi Umreye gönderiyoruz. Şu ana kadar dağıttığımız kitap sayısı 4 milyonu aştı. Dağıtımlarımız devam ediyor. Bu ay dağıtacağımız kitap neticesinde dereceye giren 161 öğrencimizi Şubat tatilinde Umreye göndereceğiz. Daha önceki çalışmalarda 360 öğrencimizi Umre’ye, 150 öğrencimizi de Bosna Hersek’e göndermiştik. Yine bu tür projelerle öğrencilerimizi Umre ve yurt dışı ziyaret olanakları sunacağız” dedi.



“Öğrencilerimizden olumlu dönüşler alıyoruz”

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, yapılan projelerin öğrenciler için oldukça faydalı oluğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi ile 4 yıldır verimli bir etkinlik içerisindeyiz. Şahinbey Belediyemiz ile sosyal kültürel faaliyetlerimizin içerisinde Umre ziyaretinin önemli bir yeri var. Burada hem kitabi bilgiler açısından çok önemi bilgiler elde ederken, Umre ile de ödüllendiriliyorlar. Öğrencilerimizden de bu konuda çok güzel ve olumlu dönüşler alıyoruz. Bu anlamda Sayın Valimize, Şahinbey Belediye Başkanımıza ve Sayın Müftümüze teşekkür ediyorum” dedi.



“Öğrencilerin gönülleri de imar ediliyor”

İl Müftüsü Ahmet Çelik de proje ile öğrencilerin kitapla kafalarının, Umre seyahati ile de gönüllerinin imar edildiğini belirterek, “Projemizin temelini yıllar önce Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya ile yine burada atmıştık. Önemli olan böylesi hayırlı projelerin devamlılığını sağlamaktır. Bu projenin kitap okumanın yanında ayrı bir özelliği var. Öğrencilerimizin kitapla kafalarını imar ederken, Umre seyahati ile gönüllerini imar ediyoruz. Böylece iki kanatlı bir etkinlik olmuş oluyor” dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından protokol imzalandı.

GAZİANTEP 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:37

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:20

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:30

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.