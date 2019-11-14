Otomobilden sistemi çalan şüpheliler yakalandı

Gaziantep’te bir otomobilden ses sistemi ve teyp çalan 2 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Nizip İlçesinde Namık Kemal ve Hafızpaşa Mahallesinde 13 Kasım 2019 günü gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı otomobilden teyp ve ses sistemi çalındı. Olaylar üzerine harekete geçen Hırsızlık büro ekipleri yaptığı çalışmalarda hırsızlık şüphelilerinin M.Ç ve H.B olduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı operasyonla 2 şahsı da çalınan malzemelerle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

GAZİANTEP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:38

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