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MÜSİAD’dan “21. Yüzyılda Muhasebenin Geleceği” programı

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, "21. Yüzyılda Muhasebenin Geleceği" konulu bir program düzenledi.

MÜSİAD’dan “21. Yüzyılda Muhasebenin Geleceği” programı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, “21. Yüzyılda Muhasebenin Geleceği” konulu bir program düzenledi.
MÜSİAD Gaziantep il binasında düzenlenen “21. Yüzyılda Muhasebenin Geleceği” programına MÜSİAD Gaziantep İl Başkanı Mehmet Çelenk, konuşmacı olarak mali müşavirler Ali İhsan Çelikbaş, İsmail Tekbaş, Mehmet Emin Tatlı ve Mehmet Ös ile birlikte çok sayıda MÜSİAD üyesi ve misafirler katıldı. Programın moderatörlüğünü ise Ali İhsan Çelikbaş yaptı. Programın açılışında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Gaziantep İl Başkanı Mehmet Çelenk, “Ülkemizde 1990’lı yıllara kadar işletmelerin vergi daireleri için tuttukları ve muhasebenin başka bir fonksiyonun olmadığı algısı hüküm sürmekteydi. Günümüzde ise ekonomideki kayıt dışılığı kayıt altına alma ve denetim amaçlı bilgi toplama uygulamaları ile bu yöndeki çalışmalar muhasebenin önemini arttırmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler neticesinde muhasebenin geleceğine ilişkin öngörülerin bilgi temelinde muhasebeye önem vermeyen işletme yöneticilerinin birçok sorunla karşı karşıya kalacakları anlaşılmıştır. Bu nedenle muhasebe bilgilerine önem vermeyen işletmeler ile yöneticilerin başarısız olmaları kaçınılmazdır. Bu programda da bahsetmiş olduğumuz bütün bu soru ve sorunları konunun uzmanları ve kıymetli misafirlerimizle beraber değerlendirdik. Bizim MÜSİAD olarak yapmak istediğimiz de bu doğrultuda iş dünyasının, sanayicinin ve üreticinin önünü açmaktır. Bu anlamda ne gerekiyorsa ve gündeme dair ne varsa bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu yönde çok olumlu dönüşler alıyoruz. Biz bunu sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
Çelenk’in konuşmasının ardından Mali Müşavir Ali İhsan Çelikbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Mali Müşavirler İsmail Tekbaş, Mehmet Emin Tatlı ve Mehmet Ös geleceğin muhasebesi konusunda çeşitli konular üzerinde durdurdular. Programda özellikle muhasebenin gelecekte endüstri 4.0 gibi dijital ortamda firmaları yönlendireceği, böylelikle yüzyıllardır muhasebenin vazgeçilmez unsurları olan defter tutma, kayıt ve beyan gibi geleneksel işlemlerin yok olacağı, bunun yerini ise yapay zeka, analiz, yorum ve stratejinin alacağı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, muhasebe meslek mensupları danışmanlık gibi görevlere odaklanarak gelecekte veri stratejisi, istatiksel analiz, olasılık ve tümden gelim, akıl yürütme gibi yeni becerilere ihtiyaç olacağı konuşuldu.
Programın ardından MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından konuşmacılara adlarına fidan dikildiğine dair belge takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

GAZİANTEP

20 Kasım 2019 Çarşamba

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