Gaziantep'te amatör spora destek Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na (ASKF) bağlı 75 amatör kulübe, malzeme yardımında bulunuldu.

Gazi şehir, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle genç sporcuların önünü açtı, kentin spor altyapı kültürünü güçlendirdi. Gençleri, daha fazla sporla buluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, son yıllarda spora verdiği desteklerle dikkat çekti. Amatör ruhla spor yapan gençlerin malzeme ihtiyacını karşılayan büyükşehir, spor dünyasının takdirini kazanmasını bildi.

"Amatör spor temeldir"

Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Sporuyla, gençleriyle ve insanıyla yükselen Gaziantep’ hedefine hızla ilerliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ni yeniden yapılandırdık. Yüzde 30 küçüldük, ama Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’yla Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nı kurduk. Çünkü kendi içimizde kurumsal kapasitemizi güçlendiremezsek belirlediğimiz hedeflere ulaşamayız. Spor, eğitim ve edebiyat gibi alanlarda gençlerimizin ve çocuklarımızın yüreğine dokunmak için kendi içimizde yapılandık. 18 yıl önce benim de kurucu kadroda yer aldığım AK Parti, ‘önce insan’ dedi. 17 yıldan beridir insanımızın yaşamına dokunmak için eğitimden sağlığa birçok alanda hizmet verdik ve yatırımlar yaptık. Özellikle gençlik ve sporla ilgili çalışmalar son dönemde ivme kazandı. Vali Davut Gül’ün Gaziantep’e gelmesiyle ‘Spor Dostu Gaziantep’ kimliğine dönük çalışmalarımız programlı ve güçlü bir şekilde ilerlemeye devam etti. Bunun yanında zihinsel gelişime dönük kitap okuma kampanyaları da programlarımız da öne çıkıyor. Çünkü beden ve zihin birbirlerini beslemeli, iki tarafında geliştirilmesi gerekiyor. 130 milyonluk yatırım şu an Gaziantep’te yapılıyor.İlçelerimizde spor salonları yapılıyor. 33 tesisin yapımına devam ediliyor. Bu tesislerin yarısını Gaziantep Büyükşehir Belediyesi diğer yarısını ise Valilik yapıyor. 6 ay içerisinde bu tesislerin yapımı bitecek. Ulaşılabilir olmak çok önemli. Büyük tesisler yapmak yerine mahalle tesisleri yaparak çocuklarımıza ulaşmayı planlıyoruz. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’ne gittiğiniz zaman oranın kütüphaneleri ve açıkkapalı spor alanlarıyla herkes istediği sporu gerçekleştirebiliyor. Yeni millet bahçelerimizin içerisinde spora dair çalışmalar yapıyoruz. Kamil Ocak Stadyumu millet bahçesine dönüşüyor. Spor bizim masamızda en önemli konu. Okullarımıza, öğretmenlerimize ve hocalarımıza dair ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çünkü artık altyapı belediyeciliği bitmiştir. Bilgi ekonomisi Dünya’da yükselen bir değerdir. Şehirler yarışında Gaziantep’in hak ettiği konuma gelmesini istiyorsak insana yatırım yapmamız gerekiyor. Amatör spor temeldir. Bu işi temelden yapmazsak olmaz. Spor birçok sorununda baştan çözümüdür. Daha az maliyetle çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Sporun kaybedeni yoktur. 25 Aralık önümüzdeki en büyük hedeftir. 1 milyon genç varsa 100 milyon kişiyi koşturmalıyız. Bunu bir seferberliğe dönüştürerek Türkiye’de ses getirelim. Bizim 100’üncü yılımız başka şehirlerin 100’üncü yılına benzemez. 6 bin 317 şehit var, şehrin yarısı şehit olmuş. İlham aldığımız geçmişimiz var” dedi.

"Spora erişim kolaylaştırılıyor"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep’in bir iddiası olduğuna dikkati çekerek, “Spor şehri olmak istiyoruz. Spor şehri olurken bütün branşlarda var olmalıyız. Amatör kulüplerin en önemli sıkıntısının malzeme olduğunu biliyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde bu sorunu ortadan kaldırdık. Amatör ruhuna uygun olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok spor yapmalarını hedefliyoruz. Bunu yapabiliriz. Malzeme ihtiyacı ortadan kalktı, spor alanlarının iyileştirmesine dönük 6 ay içinde önemli çalışmalar gerçekleşecek. Bu tabi ki yeterli değil ancak biz bardağın dolu tarafına bakacağız. Sonuç itibariyle Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu 33 tane tesis yatırımı mevcut. Öte yandan 22 tane tesis de Milli Eğitim tarafından yapılıyor. Toplamda 55 tane tesis yapılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ilk defa aynı anda 13 tane havuz yapıyor. Şehrin toplam havuz sayısına baktığımız zaman 5 ya da 6 olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet tarihinde yapılan havuz sayısının iki katına çıkılıyor. Aynı zamanda havuzlar yalnızca kentin merkezinde değil, bu hizmet Karkamış’tan Araban’a kadar ulaşıyor. Böylelikle spora erişim de kolaylaştırılmış oluyor” diye konuştu.

Gözegir'den başkana teşekkür

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, spor adına yapılan her şeyin çok önemli olduğunu söyleyerek, şunları aktardı: “Gençlerimize yapılan yardımlar onların istihdamı için çok önemlidir. Gençlerin spor desteğine çok ihtiyacı var. Onları olabildiğince spor alanlarına çekmeliyiz. Biz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak 20182019 yılı faaliyetimizde şu ana kadar Gaziantep’te bin 556 müsabaka gerçekleştirdik. Öte yandan lisanslı sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Bu kapsamda yapılan yardımları çok önemsiyoruz. Bu yardımların devamını diliyorum. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Vali Davut Gül’e teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından başkan Gözegir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e günün anısına plaket hediye etti. Malzeme dağıtım töreni, kulüp temsilcileriyle çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.

