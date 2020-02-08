Doğumdan sonra ölen kadın için ihmal iddiası

Gaziantep’te özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden kadının yakınları, genç kadının ölümünde hastane ve doktorun ihmali olduğu iddiasında bulundu.

Olay, Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi’ndeki Özel Kemal Bayındır Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Firdevs Cennet Damar, normal doğum yapmak üzere hastaneye başvurdu. Damar’ın kız bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken, genç kadın doğum sonrasında hayatını kaybetti. Damar’ın ailesi ve yakınları olayda hastane ve doktorların ihmali bulunduğunu öne sürdü. 2 çocuk annesi Damar’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Damar’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Damar’ın yakınlarından Küreş Güler, “Yeğenim hastanede normal doğum yaptı. Bunun ardından doktorlar 4 saat sonra tekrar bakacağız diye yeğenimi o şekilde bırakmışlar. Bize o saate kadar haber vermediler. Biz kendi imkanlarımızla içeri girdik ve yeğenimin cenazesiyle karşılaştık. Ne doktor, ne hemşire kimse yeğenimin başında yoktu. Bebek doğduktan sonra yeğenimi kaybettik. Bu olayda doktor ve hastanenin ihmali var” dedi.

Talihsiz kadının yakınları, hastane ve doktoru savcılığa şikayet edeceklerini söyledi.

Konu ile ilgili ulaşılan hastane yöneticileri ise, olaya ilişkin açıklama yapılacağını belirterek net bilgi vermekten kaçındı.

GAZİANTEP 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:59

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