Gaziantep Polisgücü Avrupa şampiyonluk kupasını aldı Türkiye Polisgücü için tek yürek oldu. Avrupa Şampiyona’na kutlama yağıyor

Gaziantep Polisgücü Spor Alanya’nın Antalya ilçesinde 1416 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 şampiyonu oldu. Düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını THF Başkanı Sadık Karakan’dan alan ekip sevinç gösterileri yaptı. Karakan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve ekibini kutlayarak, “Türkiye için bu gün büyük bir gurur günü oldu” dedi.

Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonunda düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020’nin final maçında İngiltere’nin East Grinstead takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü sahadan 6 4 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Türkiye’nin bir üst lig olan EuroHockey Indoor Club Cup’a sonrası yükseldiği şampiyona düzenlenen kupa töreniyle Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’dan kupasını aldı. Karakan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve takım oyuncularını kutlayarak, “Türkiye adına önemli bir görevi yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Mehmet Kaplan’da kupanın kendileri için büyük bir onur olduğunu, Türkiye’nin Avrupa’da en üst lige çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Düzenlenen törende şampiyonluk madalyası alan sporcular da sevinçlerini dostlarıyla paylaştı. Bu yıl Gaziantep’in ev sahibi olduğu ve Alanya’da düzenlenen EuroHockey Indoor Club Cup’ta Türkiye birinci olurken ikinciliği Hırvatistan üçüncülüğü ise Fransa kazandı.

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