Başkan Fadıloğlu’ndan spor muhabirleri ve yazarlarına teşekkür Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu yatırımları, projeleri ve altyapı çalışmalarını anlattı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor muhabirleri ve yazarlarıyla bir araya geldiği basın toplantısında gençlik ve spor faaliyetlerinin sesi olan tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesinin yaşam boyu herkes için spor felsefesiyle 365 gün boyunca gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili spor basının temsilcileriyle İbrahimli Spor Merkezi’nde bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alnında tesisleşme, branşa özgü akademi çalışmaları, yıl boyunca farklı branşlarda devam eden spor okulları, spor temalı projeler, yarışmacı sahnede sporcularının bireysel ve takım bazında elde ettiği ulusal ve uluslararası düzeyde başarılar, sağlıklı yaşam etkinlikleri ve her yıl on binlerce sporcu öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel spor organizasyonlarıyla ilgili spor muhabirlerine ve spor yazarlarına sunum eşliğinde bilgiler aktardı. Başkan Fadıloğlu, sunumun ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Basın toplantısında gençlik ve spor alanında yapmış oldukları tüm faaliyetleri büyük bir heyecanla planladıklarını ve titizlikle icra ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukları, gençleri ve yetişkinleri amaca uygun, nitelikli, sürdürülebilir çalışmalarla spor alanlarında misafir etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Spor şehri olan Gaziantep’ten milli sporcuların yetişmesi, profesyonel sporcuların Gaziantep ve Türk sporuna kazandırılması adına Şehitkamil Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin 4 mevsim boyunca günün 16 saati hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Fadıloğlu, spor faaliyetlerinin tanıtılmasında, yapılan tüm çalışmaların geniş kitlelere duyurulmasında büyük emekleri olan basın temsilcilerinin özel bir teşekkürü hak ettiğini ifade etti.

“Spor alanında birlikten büyük bir güç doğuyor”

Basın toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen tüm spor faaliyetlerinde birlikten büyük bir güç doğduğunu, bu konuda da basının büyük bir rol oynadığını kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin kamuoyuna duyurulmasında büyük emekleri olan basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Her konuda olduğu gibi spor alanında da birlikten büyük bir güç doğuyor. Bu konuda spor basınımızın temsilcileri büyük bir rol oynuyor. Ben tüm spor muhabirlerimize ve yazarlarımıza bundan sonraki süreçte de yapacakları büyük katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bugün belediyemizin gençlik ve spor alanında gerçekleştirdiği faaliyetleri basınımızın değerli temsilcileriyle paylaştık. İlgi ve alakalarından dolayı tüm basın emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

