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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatma Şahin ve milletvekilleri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyecek, Sacır Deresi'nin temiz akmasını sağlayacak olan bölgenin en büyük "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ni" ziyaret etti.

Fatma Şahin ve milletvekilleri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1 milyon kişinin atık suyunu temizleyecek, Sacır Deresi’nin temiz akmasını sağlayacak olan bölgenin en büyük “İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni” ziyaret etti.
Tesisin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Şahin, projenin tamamlandığını, Haziran Ayı sonunda Sacır Deresi’nin temiz akacağını ve çiftçinin temiz suyla sulama yapacağının müjdesini verdi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, göçler ve güçlü sanayisi nedeniyle hızlı bir nüfus artışı yaşanan kentte mevcut atıksu arıtma tesislerinin ağırlaşan yükü kaldıramaması nedeniyle inşaatı tamamlanan niteliğindeki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni ziyaret etti. Bölgenin en büyüğü niteliğindeki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni son durumu incelemek ve bilgi almak için ziyaret eden Şahin’e AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç eşlik etti. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler’in sunumunu dinleyen Şahin, tamamlanan arıtma tesisi hakkında bilgi aldı. Şahin, 120 milyon TL’lik dev proje ile Haziran ayında Sacır Deresi ve çevresinin çiftçiler tarafından temiz su ile sulanabileceğinin müjdesini verdi.
120 dönüme kurulan ve Avrupa Birliği standartlarına uygun projelendirilen arıtma tesisinde 200 bin metreküplük kapasitesiyle 1 milyon kişinin atıksuyu arıtılacak. İller Bankası, GASKİ ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)’nın ortak yürüttüğü proje, çevreci kimliğiyle de ön plana çıkıyor. Şehirdeki atıksuyu toplayıp arıttıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” standartlarına uygun şartlarda azot ve fosfor giderimlerini yaparak, mevcut deşarj noktası olan Oğuzeli’nde bulanan Sacır Deresi’nin temiz akmasını sağlayacak. Biyolojik yaşamın canlanacağı derede yaşam yeniden başlayacak. Ayrıca kullandığı ileri teknoloji sayesinde enerji tasarrufu sağlayacak.

“Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı şehir olmayı hedefliyoruz”
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, suyun ileri teknoloji ile arıtılması ve sulanabilir arazinin arttırılmasının önemli olduğunu belirterek, “2014 yılında kalkınma yerelde başlar düşüncesiyle yola çıktık. Çalışmaya başladığımızda Gazi şehrin su ihtiyacını gidermeye yönelik faaliyetlerimize öncelik verdik. GASKİ ile önemli bir proje başlattık. JİCA ile işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vararak İleri Biyolojik Atıksu Tesisi’ni oluşturduk. O dönemde 120 milyonluk bir maliyetle proje vücut buldu. Ancak çok maliyetli bir tesis olmakla birlikte bir o kadar da gerekli bir tesisti. Çünkü yüksek biyolojik arıtmaya geçmemiz gerekiyordu. Sulanabilir arazi açısından buna ihtiyaç vardı. Yüksek biyolojik arıtmayı hedef alan tesisimiz tamamlandı. Hayırlı uğurlu olsun halkımıza. Oğuzeli’ne verilmiş bir sözümüz vardı Sacır Deresi’ni temizleme konusunda. Biz sözün gereğini yapan bir milletiz. Bu sözümüzü tutmak da bizim için ayrı bir mutluluk. Diğer yandan pandemi süreci bizlere çevreyi korumamız gerektiğini gösterdi. Çevre projeleri çok önemli. Dünya artık bu yöne gidiyor. Virüs bir sonuçtur. Tabiatı yormadan insan sağlığını korumamız şart. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı şehir olmayı kendimize hedef ediniyoruz. Birçok şehirde yaprak kımıldamazken bu zor dönemde bile şehri şantiyeye dönüştüren büyük yatırımları hızla tamamlayan bir irade var bir ekip var. Bu nedenle ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Bir arıtma tesisinde olmamıza rağmen hiçbir koku yok. Bu ne kadar iyi çalışıldığının göstergesidir. Haziran ayının sonundaysa çiftçi, bu pis akan suyun beyazladığını görecek çünkü burada gastronomimiz için önemli olan nane, patlıcan, nar gibi önemli ürünlerin olduğu Oğuzeli coğrafyası artık temiz suyla sulanacak. Gıda güvenliği çok önemli. Dünya sağlıklı kentlerden söz ediyor ve bu da su temini ve sağlıklı sulamadan da geçiyor. Biz de bunun altyapısını çalıştık emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu tesisle canlar yetişecek dereye hayat gelecek”
Gaziantep AK Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan ise Büyükşehir Belediyesi’nin yeni tesisi sayesinde köylerin Sacır’ın akan temiz suyunu kullanılabileceğinin altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi’nin büyük projesi olan Atıksu Arıtma Tesisi yol boyunda bulunan 15 köye ulaşılıyor. Köylere ulaşan su Sacır Deresi’nden geliyor. Özellikle Oğuzeli ilçesinde yer alan tarım alanlarına da büyük bir avantaj sağlayacak. Bu alanlara temiz su gelecek. JİKA desteğiyle Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde hayat bulan bu proje çok önemli. Barak’ta Kayacık ve Doğanpınar barajları var. Bu barajlara su desteği ise burasıdır. Buraya gidecek sular tertemiz olacak bu tesis sayesinde. Burada canlar yetişecek dereye hayat gelecek” ifadelerini kullandı.

“Önemli bir projeyi gözlemliyoruz”
Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak da projenin başarısına vurgu yaparak, “Gerçekten çok önemli bir projeyi gözlemliyoruz. JİKA destekli bir proje. Gaziantep 2 milyon nüfusa sahip bir şehir. İçme suyu sonrası atıksuyun arıtılması ihtiyacı da sağlanılacak. Düzbağ ile biz içme suyu ihtiyacını tamamladık. Buradan geçen köylerimiz Sacır Deresi’nden arıtılan sudan faydalanacak. Burada suyun arıtılması çok önemli çünkü Oğuzeli sağlıklı ve lezzetli tarım ürünlerine ev sahipliği yapıyor” ifadelerine yer verdi.

“Büyükşehir Belediyesi’nin elini güçlendirecek çalışmalar yapacağız”
Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, arıtma tesisinin Oğuzeli ve Gaziantep için büyük önem sağladığını belirterek, “Projeyi şehre kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. Bu sayede Oğuzeli ve Sacır Deresi çevresi temiz suya kavuştu. Bölgenin bazı eksikleri var ama Büyükşehir Belediyesi’nin elini güçlendirecek çalışmalar yapacak bu konuları Ankara’da takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep için imaj bir proje”
Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise tesisin yapımında emeği geçen Şahin ve ekibine teşekkür ederek, “Gaziantep için imaj bir projeye sahip olduğumuzdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Çağdaş dünyada artık suyu temin etmek kadar suyu temiz tutmak da ayrı bir sorun. Tabi ki temiz su kullandığımız zaman atık su haline geliyor. Bir şekilde arıtılması lazım. O nedenle Gaziantep'te olması gereken en önemli projelerden birisinin İleri Biyolojik Atıksu Tesisi olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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