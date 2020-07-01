Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

'Anneannem ve ben'

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 kişinin bir evin önünde zincirle bağlanmış motosikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, geçen Pazartesi günü Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, evin yan tarafından zincirli olan 27 SR 964 plakalı park halindeki motosikleti çaldı. Sabah saatlerinde motosikletinin çalındığını fark eden Hilmi Yılmazer, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-07-01 14:03:28<br>

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