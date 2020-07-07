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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDP ekipleri oyun alanlarında bilgilendirme faaliyeti yaptı

İHA

Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından korona virüs salgını sonrası faaliyetlerine tekrar başlayan lunapark ve tematik parklarda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

TDP ekipleri oyun alanlarında bilgilendirme faaliyeti yaptı

Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından korona virüs salgını sonrası faaliyetlerine tekrar başlayan lunapark ve tematik parklarda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz tarihi itibariyle temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine uyulması şartıyla faaliyetlerine yeniden başlayan lunapark ve tematik parklarda bilgilendirme faaliyetleri yaptı. İşletme sahipleri ve ziyaretçilere yönelik yapılan faaliyetlerde alınması gereken tedbirler, maske, sosyal mesafe, el hijyeni, kullanılan ekipmanların hijyeni gibi pek çok konuda bilgilendirmede bulunuldu.
Bilgilendirme faaliyeti sonrası açıklayıcı broşürler de dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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