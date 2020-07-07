TDP ekipleri oyun alanlarında bilgilendirme faaliyeti yaptı

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Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik ekipleri tarafından korona virüs salgını sonrası faaliyetlerine tekrar başlayan lunapark ve tematik parklarda bilgilendirme faaliyetlerinde bulundu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz tarihi itibariyle temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine uyulması şartıyla faaliyetlerine yeniden başlayan lunapark ve tematik parklarda bilgilendirme faaliyetleri yaptı. İşletme sahipleri ve ziyaretçilere yönelik yapılan faaliyetlerde alınması gereken tedbirler, maske, sosyal mesafe, el hijyeni, kullanılan ekipmanların hijyeni gibi pek çok konuda bilgilendirmede bulunuldu.

Bilgilendirme faaliyeti sonrası açıklayıcı broşürler de dağıtıldı.

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