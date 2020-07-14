Araban'da 572 kişiye korona virüs karantinası

Gaziantep'in Araban ilçe merkezi ve kırsal mahallerde toplam 123 evde 572 kişi karantinada bulunuyor.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde 123 evde 572 kişinin karantinada olduğunu duyurdu. Tedbirler konusunda da uyaran Mutlu, "Değerli Vatandaşlarımız; ilçemizde salgın hastalık rakamlarımız her geçen gün daha da ciddileşiyor. 123 hanemizde 572 vatandaşımız karantina altında. Tedbirlere ne kadar az uyarsak güzel günler o kadar uzaklaşıyor. Sevdiklerinizin sağlığı için bizlere yardımcı olmanızı tekrar rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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