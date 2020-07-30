İslahiye kaymakamından uyarı ve şeker ikramı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla maske ve trafik denetimi yapan jandarma ve polisi ziyaret eden kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, sürücülere uyarılarda bulunarak şeker ikramında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla maske ve trafik denetimi yapan jandarma ve polisi ziyaret eden kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Emniyet Müdür Vekili ve Nurdağı Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta sürücülere uyarılarda bulunarak şeker ikramında bulundu.

İslahiyeHassa kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret eden Kaymakam Kotan, İslahiye Emniyet Müdür Vekili ve Nurdağı Emniyet Müdürü Mahmut Astan ile Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kaymakam Kotan, "İç İşleri Bakanlığı'nın denetimler ile ilgili talimatları var, korona ile ilgili tedbirlerimiz devam ediyor, bizde burda emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız ile birlikte asayiş ekiplerinin ve sürücülerimizin bayramını kutlayarak trafik ile ilgili uyarılar yaptık, bir farkındalık oluşturduk, şimdiden bütün islahiyeli vatandaşlarımızın bayramını kutluyor iyi bayramlar diliyorum şeklinde konuştu.

Kotan, daha sonra durdurulan sürücülere ve yolcu otobüslerindeki vatandaşlara kolonya ve şeker ikramının yanı sıra maskelerin çıkarılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Sürücülere trafikte uyulması gereken kurallar hakkında broşür vererek kazasız yolculuklar dileyen Kotan, araçlarda bulunan kişiler ile bayramlaşmayı da ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.