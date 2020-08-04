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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK, harcama limitinde şampiyon takımlarla yarışıyor Gaziantep ekibi harcama limiti en yüksek beşinci takım

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 20202021 sezonu harcama limitlerinde 156 milyon liralık limitiyle dikkat çeken Gaziantep FK, harcama limiti en yüksek beşinci takım oldu. Gaziantep ekibi, bu anlamda Trabzonspor'u geride bırakırken, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hemen ardında yer aldı.

Gaziantep FK, harcama limitinde şampiyon takımlarla yarışıyor Gaziantep ekibi harcama limiti en yüksek beşinci takım

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 20202021 sezonu harcama limitlerinde 156 milyon liralık limitiyle dikkat çeken Gaziantep FK, harcama limiti en yüksek beşinci takım oldu. Gaziantep ekibi, bu anlamda Trabzonspor'u geride bırakırken, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hemen ardında yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan 21 takımın 20202021 sezonu harcama limitlerini açıkladı. TFF'nin, açıkladığı 20202021 sezonu harcama limitlerinde en fazla harcama yapabilecek takım 493 milyon 398 bin 642 TL ile Galatasaray olurken, sarıkırmızılıları 298 milyon TL ile Beşiktaş, 177 milyon TL ile Fenerbahçe, 170 milyon TL Başakşehir ve 156 milyon TL Gaziantep Futbol Kulübü takip etti. Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un harcama limiti ise 152 milyon TL olarak belirlendi.

Gaziantep FK'dan sportif ve mali anlamda büyük başarı
Açıklanan harcama limitlerinde en yüksek bütçeye sahip beşinci takım konumunda bulunan Gaziantep FK, Süper Lig'deki ilk sezonunun ardından sportif ve mali anlamda ortaya koyduğu performansla takdir topladı. 20192020 sezonunda Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Gaziantep FK, 34 haftalık maratonu 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamlayarak ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi. Sportif başarıyı mali olarak da taçlandıran Gaziantep FK, 20202021 sezonu için açıklanan harcama limitlerinde 156 milyon TL'lik bütçeyle Galatarasay, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından beşinci sırada yer aldı. Kupa şampiyonu Trabzonspor ise 152 milyon TL'lik bütçeyle Gaziantep ekibinin gerisinde kaldı.

Ligin demirbaş takımlarını geride bıraktı
Gaziantep FK, 156 milyon TL'lik harcama limitiyle başta Trabzonspor olmak üzere Alanyaspor, Sivasspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa gibi yıllardır Süper Lig'de mücadele eden pek çok takımı açık ara geride bıraktı. Yıllardır Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor ise 68 milyon TL'lik limitiyle en az harcama limitine sahip takım oldu. Ligin yeni ekipleri Fatih Karagümrük, Erzurumspor ve Hatayspor'un harcama limitleri ise 105 milyon TL olarak belirlendi.

Mali disiplinden taviz yok
Süper Lig'de mali anlamda rahat konumdaki takımlardan biri olan Gaziantep FK'nın bu başarısı harcama limitleriyle de tescillenirken, kırmızısiyahlıların mali disiplinden taviz vermeden yoluna devam edeceği vurgulandı. Sezon boyunca futbolcu ödemelerinde herhangi bir aksama yapmayan Gaziantep ekibi, gelecek sezon da ödemlerde aksamalara mahal vermemek için gayret göstereceği belirtildi.

Transferlerde limit zorlanmayacak
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da devam Gaziantep FK, transferde limitleri zorlayacak adımlardan uzak duracak. Rumen Teknik Direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan kırmızısiyahlılar, takıma en fazla 34 yeni oyuncu transfer etmeyi amaçlıyor. Gaziantep ekibinin en öncelikli planı ise geçtiğimiz yıl takıma büyük katkı veren ve kiralık sözleşmeleri sona eren Kayode, Maxim, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp gibi isimleri tekrar kiralamak olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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