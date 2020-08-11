Gaziantep'te DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.Ç. isimli şüpheli sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2020-08-11 10:51:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.