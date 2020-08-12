Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığının şüphelisi yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları izlenmesi ile S.S ve H.S adlı iki şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüpheliler kametlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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