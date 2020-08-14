Genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Genç kız ölüme böyle gitti, böyle düştü

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Gaziantep’te 4. kattan şüpheli bir şekilde düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.’nin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erkek arkadaşıyla beraber kaldığı iddia edilen apartmanın 4. katından düşerek ölen 17 yaşındaki Duygu D.’nin erkek arkadaşı M.K. ile birlikte binaya girdikten sonra düştüğü an, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



Çocuk son anda kaçtı

Duygu D. 4. kattan düşerken, aşağıda bisikletiyle oynayan bir çocuğun saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

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