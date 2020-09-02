Jinekomasti'ye ANKA’da konforlu çözüm Erkeklerin kabusu jinekomastiye ANKA’da çözüm

Erkekte meme büyüklüğü olarak tanımlanan jinekomasti şikayeti olan hastaya, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde başarılı bir operasyon yapıldı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hamit Akçıkuş, uzun süredir meme büyüklüğü nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Bu durumdan kurtulmak isteyen Akçıkuş, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan kapsamlı muayene ve tetkiklerin ardından Akçıkuş’a, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner tarafından jinekomasti ameliyatı gerçekleştirildi.

Operasyondan kısa süre taburcu olan Akçıkuş, yeni görüntüsünün kendisini memnun ettiğini dile getirerek, ”Birçok erkek bu sorunu yaşıyor. Ancak çoğu utandığı için harekete geçmekte gecikiyor. Böyle sıkıntısı olan erkeklere operasyonu tavsiye ederim. Bana yaklaşımlarından dolayı doktoruma, ANKA Hastanesi yönetici ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

Erkekte meme büyüklüğü anlamına gelen jinekomasti'nin kişilerin hayatını olumsuz etkileyebildiğini dile getiren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uzuner, “Jinekomasti sıklıkla normal bir durumdur. Fakat çok nadir olarak sağlığı tehdit edebilecek farklı bir rahatsızlığın göstergesi de olabilir. Hastaların büyük bölümünde, altta yatan başka bir sorun olmamakla birlikte biz ilk etapta bu şikayetle gelen hastalarımızı endokrinolojik muayeneden geçirmekteyiz. Bizim hastamızda da yaptığımız tetkikler sonucu herhangi bir rahatsızlığa rastlamadık. Başarılı bir operasyonla onu istediği görüntüyü kavuşturup, sağlıklı bir şekilde taburcu etmekten dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Jinekomasti cerrahisi için yurt dışından çok sayıda erkek hasta başvuruyor”

Erkeklerde ergenlik dönemi sırasında meydana gelen meme büyümesinin çoğunlukla hormonlar arasında oluşan dengesizlikten kaynaklandığını dile getiren Op.Dr. Uzuner, “jinekomasti cerrahisinde seçilen ameliyat yöntemi jinekomastinin tipine göre belirlenir. Cerrahi tedavi yöntemi olarak liposuction ve meme dokusunun çıkarılma teknikleri en uygun tekniklerdir. Bu tedavi yöntemleri memenin muayene bulgularına göre değişmektedir. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da memelerini küçülttürmek için hastanemize çok sayıda erkek hasta başvurmaktadır. Jinekomasti ameliyatı ağrılı bir ameliyat değildir. Oluşabilecek ağrılar normal ağrı kesici ilaçlar ile kontrol altında tutulabilir. Operasyondan 34 gün sonra kişi normal hayatına dönebilir” diye konuştu.

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