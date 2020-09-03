Haci Şahin AK Parti’den aday

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haci Şahin AK Parti’den aday

İHA

Haci Şahin AK Parti’den aday

Arabanlı hayırsever işadamı Hacı Şahin, 11 Eylül tarihinde yapılacak olan Ak Parti 7. olağan kongresinde Araban ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.
AK Parti’yi Araban’da yeniden şahlandıracağız diye yola çıktığını belirten Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin, hedefinin tüm küskünleri partiye yeniden kazandırıp herkesi kucaklamak olduğunu söyledi.
Asla Küsmedim, hep aynı sevdayla partimin içinde bir nefer ola çalıştığını belirten Araban’ın sevilen işadamlarından Hacı Şahin, 11 Eylülde Araban ilçesinde yapılacak olan Ak Parti 7. olağan kongresinde Araban İlçe Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 2002 yılından bu yana AK Parti’nin başarısı için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Şahin, ’’AK Parti’nin Araban’da kurucuları arasında yer alan kanaat önderi amcam Şeyh Latif Şahin ve babam Şeyh Muhammed Şahin ile birlikte 18 yıldır hizmet ettiğim partimin ilçe başkanlığına adayım. Eş dost ve yakınlarımın ve partimin delegelerinin talebi üzerine besmele ile kutlu yürüyüş yoluna partimizin delegeleri ile birlikte ‘hep birlikte yeni bir Araban için’ sloganı ile yola çıktım.18 yıl boyunca, küsmedim. Başka partilere asla gitmedim. Hep Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti için mücadele ettim. Partimin, 11 Eylül de yapılacak olan 7. olağan kongresinde delegelerimiz adaylığımı destekleyip beni AK Parti Araban İlçe Başkanı olarak seçerse bundan sonraki siyaset yaşamımda başkan olarak memleketim Araban’a hizmet edeceğim. Seçmezlerse de partim ve Cumhurbaşkanımız için bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim’’ dedi.
“Partimizin sorunlarına çözüm olacağım”
Araban ilçesinde son zamanlarda AK Parti’de yaşanılanların kendisini aday olmaya yönelttiğini belirten Şahin, tüm küskünleri yeniden partiye kazandırıp bütünlüğü sağlamak istediğini söyledi. Şahin, ’’Araban ilçemizde Ak Parti’de küskünlükler var. Partililerine sahip çıkan, iyi ve kötü günlerinde yanlarında olan, sorunlarına çözüm arayan bir başkana ihtiyaç var. Partimdeki olumsuzluklar partimin oy oranlarına olumsuz yönde yansıyor. Eğer 11 Eylül tarihinde bir değişiklik olmazsa, bir daha ki seçimde Araban’da Ak Parti daha kötü bir sonuçla karşılaşabilir. Benim de gönlüm buna razı olmadığı için aday oldum” ifadelerini kullandı.
“Parti binamız her gün açık olacak”
AK Parti Araban İlçe Başkanlığına seçilmesi halinde öncelikle parti binasını merkeze taşıyacağını dile getiren Şahin, ’’İktidar partisinin binası ilçe dışında. Hemen merkezde bir yere taşıyacağım. Bir ilçe başkanı başkanlık yaptığı ilçede ikamet etmelidir. Parti binasını ayda birkaç kez açmamalıdır. Araban’da parti binamızın kapalı olması kabul edilemez. Başkan seçildiğimde parti binamız her gün açık olacak. Partililerimizin emrinde olacak. Gelen bana ulaşacak ve her türlü sorununu söyleyebilecek. Onların sorunlarına çözüm olacağım. Partilileri dışlayan ve sahip çıkmayan değil, her zaman onların yanında olan bir başkan olmak olacağım’’ şeklinde konuştu.
“Her gün bir yönetici olacak”
Parti binasında her gün bir yönetici veya başkan yardımcısının hazır bulunacağını dile getiren Şahin, ’’Ben, partililerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için aday oldum. O yüzden parti binamız her gün açık olacak ve bir yöneticimiz hazır bulunacak. Gelen partililerimizin ve ilçe halkımızın sorunlarını dinleyecek. Yetkili mercilere ve ilgililere ileterek çözüm bulunmasını sağlayacak. Partililerimizin sorunları bizim sorunumuz anlayışı ile hareket edeceğim. Herkesi kucaklayacağım. O yüzden Parti binamız çok aktif halde olacak’’ dedi.
“Birlik ve beraberliği sağlayacağım”
Şahin, “2002 yılından bu yana AK Parti’ye makam ve mevki beklentisi olmadan hizmet verdim. Merhum babam Şeyh Muhammed Şahin AK Parti Araban ilçesi kurucularından ve ilçenin kanaat önderi idi. Milletvekilliği seçimlerinde, referandumda, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, yerel seçimlerde, hep Cumhurbaşkanımıza ve partimize merhum babam ile birlikte çalıştık. İlçede birçok kişi beklentisi karşılanmayınca başka partilere yönelse de ben asla terk etmedim. Partime gönülden bağlı oldum. Araban’da Ak Parti’nin geldiği duruma daha fazla göz yummak istemedim. Partimi yeniden çok güçlü ve birlik içerisinde hareket eden bir parti haline getirmek istiyorum’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Savunma sanayinin liderlik okulu SAHA MBA Programının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Savunma sanayinin liderlik okulu SAHA MBA Programının ...
ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER ALGSPOR başarılı hocasıyla sözleşme yeniledi
Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi inşaatının temeli atıldı
YEREL HABERLER Sasa Mehmet Erdemoğlu Kreş ve Gündüz Bakım evi ...
Avrupa Coğrafya Olimpiyatları Sanko Okulları öğrencileri Türkiye’yi EGEO2020’de temsil etti
YEREL HABERLER Avrupa Coğrafya Olimpiyatları Sanko Okulları ...
İslahiye'de tehlikeli serinlik
YEREL HABERLER İslahiye'de tehlikeli serinlik
Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Beton mikser devrildi, sürücü yaralandı
Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Akşam eve gelmeyen çoban kayalıkların arasında ölü ...
Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Düşüp, başını kayaya çarpan çoban hayatını kaybetti
Gagiad E-ihracat’ı değerlendirdi
YEREL HABERLER Gagiad E-ihracat’ı değerlendirdi
Askeri lojmanların karşısına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu Fünye ile patlatılan şüpheli paketten eski ayakkabı çıktı
YEREL HABERLER Askeri lojmanların karşısına bırakılan şüpheli paket ...
Gaziantep’in yeni hedefi Bulgaristan pazarı
YEREL HABERLER Gaziantep’in yeni hedefi Bulgaristan pazarı
İhracatçılara Amerika’da çözüm ortağı Türk şirketlerine, ABD marketlerinin kapıları açılıyor Türkiye’den New York’a bir başarı hikayesi
YEREL HABERLER İhracatçılara Amerika’da çözüm ortağı Türk ...
Sahte altın basan atölyeye baskın: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Sahte altın basan atölyeye baskın: 1 gözaltı
Sahte altın üreten atölyeye baskın
YEREL HABERLER Sahte altın üreten atölyeye baskın
Komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Komşu iki ailenin bıçaklı kavgası: 4 yaralı, 3 ...
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de çocukları kaçırmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/YPG, Suriye´de çocukları kaçırmaya ...
Gaziantep'te kuzenlerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kuzenlerin bıçaklı kavgası: 1'i ağır 4 ...
Büyükşehir personellerinden immün plazma bağışı Türkiye’de kurumsal anlamda bir ilk Şahin: Virüs değil, iyilik yayılacak
YEREL HABERLER Büyükşehir personellerinden immün plazma ...
Doğru Araban’ın sorunları için Cumhurbaşkanı ile görüştü
YEREL HABERLER Doğru Araban’ın sorunları için Cumhurbaşkanı ile ...
Şahinbey belediyesinden anaokullarına 345 bin kitap
YEREL HABERLER Şahinbey belediyesinden anaokullarına 345 bin kitap
Gaziantep’in yükselişi devam ediyor Yıldırım: “İhracatçılarımız için yeni pazarlar keşfediyoruz”
YEREL HABERLER Gaziantep’in yükselişi devam ediyor Yıldırım: ...
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İhracattaki çıkışımızı sürdürüyoruz” “Ağustos ayı ihracatını yüzde 9,4 artıran şehrimiz iller bazında 5. sırada yer aldı” “Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yapan 10 il arasında en az ihracat kaybı yaşayan il Gaziantep oldu”
YEREL HABERLER GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ...
3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak
YEREL HABERLER 3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak ...
Gaziantep ihracatta 5. sırada GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: Gaziantep 5’inciliği Koruyor
YEREL HABERLER Gaziantep ihracatta 5. sırada GAİB Koordinatör ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X