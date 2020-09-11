Dünyada 1,5 milyar öğrenci uzaktan eğitim alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada 1,5 milyar öğrenci uzaktan eğitim alıyor

DHA

Dünyada 1,5 milyar öğrenci uzaktan eğitim alıyor


Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)SOSYAL Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan, Bahçeşehir Koleji'nin uzaktan eğitimde kullanacağı Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu 'SeeMeet'in tanıtım toplantısına katıldı. Prof. Dr. Erarslan, pandemi süreci ile 25 milyonu Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde 1,5 milyar öğrencinin uzaktan eğitim almaya başladığını söyledi.Bahçeşehir Koleji tarafından uzaktan eğitim sisteminde kullanılacak olan 'SeeMeet' isimli görüntülü konuşma platformunun tanıtımı kolejin Gaziantep Kampüsünde öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantı öncesi konuşan SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraraslan, uzaktan eğitim sürecine mart ayından itibaren Türkiye'nin de dahil olduğunu anlattı."ERKEN KALKAN YOL ALIR"Dünyada 1,5 milyar öğrencinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim aldığını ifade eden Erarslan, şöyle konuştu:"Şu anda ülkemizde de mevcut 25 milyon öğrenci bu sürece devam ediyor. Mart ayında başlayan birinci dönem artık kendini ikinci döneme bırakmış ve böylelikle uzaktan öğretim özellikle EBA sistemi üzerinden devam ediyor. Uzaktan öğretimin ülkemizde artık kanıksandığı, benimsendiği ve ailelerin de yavaş yavaş bu işe ısındığı fakat yine bir dijital kültür malzemesi olarak da eksik olduğumuzu söylemek gerekiyor. Bu anlamda Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının 2 ayrı çok önemli uygulaması var. Bu uygulamalar çok uzun yıllardır geliştirilen ve çok ciddi yatırım yapılan uygulamalar. Çünkü uzaktan eğitimde şöyle bir ilke vardır; erken kalkan yol alır. Bu ciddi teknoloji ve maliyet gerektirir. Birincisi yerli ve milli yazılım, diğeri de kurumumuzun Türkiye'nin eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü konuşma platformu 'SeeMeet' uygulaması. Yurt dışında serveri olan bir uygulamanın güvenlik açıkları çok fazladır. Bu yüzden biz yerli ve milli yazılımlar ve uygulamalara önem vermekteyiz. Bu anlamda biz de Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği olarak Bahçeşehir Eğitim Kurumlarının çalışmalarını yakından takip etmekteyiz."YAPAY ZEKA TEMEMLLİ YATIRIMBahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüs Müdürü Şeyma Tanrıöver ise 10 yılı aşkın süredir dijital öğrenme ve yapay zeka temelli öğrenmeye yatırımlar yaptıklarını söyledi. Tanrıöver, 23 Mart'tan itibaren pandemi nedeniyle başlayan yeni süreçte; dijital süreçte beklentilere özgü eğitim platformu sunma ihtiyacı oluştuğunu belirterek, "2 yılı aşkın süredir Metodbox uygulamalarıyla öğrencilerimize K12 düzeyinde, eğitim ve öğretim süreçlerine destek verebilmek adına hizmet veriyoruz. Kurum olarak yerli ve milli uygulamalara önem veriyoruz. SeeMeet uygulaması, bu uygulama yerli ve milli ve çok önemli bir özelliği de eğitim odaklı bir görüşme platformu olması açısından çok önemli. Bu iki sistem birbiriyle senkronize olarak çalışabiliyor. Bu iki sistem veli ve öğrenci bazında farklı bir arayışa girilmemesini sağlıyor ve bu da bizi güçlü kılıyor" diye konuştu.Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Erarslan, eğitime katılan kolej öğretmenlerine Metodbox ve SeeMeet uygulamaları hakkında bilgi verdi.DHA-Eğitim Türkiye-Gaziantep / Merkez DHA
2020-09-11 12:30:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO Gaziantep’e iki cami daha yaptıracak Valilik ve SANKO Holding arasında protokol imzalandı Gaziantep Valisi Davut Gül: “Türkiye'nin ve dünyanın nitelikli camilerinden olacak” SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: “Şehrimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu: “Bu eseri planlarken yüzyıllar boyu yaşasın istedik” SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “Şehrimize ve ülkemize ne kadar hizmet etsek az”
YEREL HABERLER SANKO Gaziantep’e iki cami daha yaptıracak Valilik ve ...
İş insanı Kocaardıç´ın girişimcilere yönelik kitabı 2.baskıya girdi
YEREL HABERLER İş insanı Kocaardıç´ın girişimcilere yönelik kitabı ...
Bahçeşehir Koleji, SeeMeet ve Metodbox ile eğitimi aksatmıyor
YEREL HABERLER Bahçeşehir Koleji, SeeMeet ve Metodbox ile eğitimi ...
Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
“Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” protokol töreni düzenlendi
YEREL HABERLER “Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var” protokol ...
Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı Tahmazoğlu, virüsü elbirliği yenebiliriz vurgusu
YEREL HABERLER Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı Tahmazoğlu, ...
Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye yetebileceğimizi gösterdi”
YEREL HABERLER Koçer: “Gaziantep üretim kapasitemizle tüm ülkeye ...
Freni boşalan vinç, merdivenlere çarparak durdu
YEREL HABERLER Freni boşalan vinç, merdivenlere çarparak durdu
Milli maç Gaziantep'te oynanmayacak
YEREL HABERLER Milli maç Gaziantep'te oynanmayacak
Şahin, yapımına devam edilen millet bahçesi projesini inceledi
YEREL HABERLER Şahin, yapımına devam edilen millet bahçesi projesini ...
Bitkin bulunan yavru Kızıl Şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Bitkin bulunan yavru Kızıl Şahin koruma altına alındı
Şehitkamil Kaymakamı korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Şehitkamil Kaymakamı korona virüse yakalandı
Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı faciadan dönüldü Freni boşalan vinç güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Freni boşalan vinç kaldırıma çıktı faciadan ...
Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu oldu Yücel Öztürk’ün sevinci, duygu dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Şehitkamil Belediyesi, bir gencin daha umudu ...
Güneydoğu’dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin dolarlık tekstil ihracatı
YEREL HABERLER Güneydoğu’dan 179 ülkeye 1 milyar 649 milyon 892 bin ...
Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki kızıl şahin, korumaya alındı
YEREL HABERLER Yol kenarında bulunan nesli tükenme tehlikesindeki ...
Afrin Eğitim Fakültesi'ne restorasyon
YEREL HABERLER Afrin Eğitim Fakültesi'ne restorasyon
Kaymakam Mutlu’dan üniversiteyi kazanan öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan üniversiteyi kazanan öğrencilere ...
Şehitkamil Kaymakamı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Şehitkamil Kaymakamı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
HKÜ girişimcilerinin TÜBİTAK BiGG başarısı
YEREL HABERLER HKÜ girişimcilerinin TÜBİTAK BiGG başarısı
Gaziantep'te 1 günde 1696 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 günde 1696 kişiye 'koronavirüs' cezası
Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan ek ödeme sistemi vurgusu
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı'dan ek ödeme sistemi ...
Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Chibsah ile yollarını ayırdı
GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali'yi arıyor
YEREL HABERLER GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali'yi arıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X