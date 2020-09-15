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Duygu'nun ölümünde iddianame için Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor

DHA

Duygu'nun ölümünde iddianame için Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor


Eyyüp BURUN/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te Duygu Delen'in (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan´ın (20) 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili  yürütülen soruşturmada, savcılık iddianameyi tamamlamak için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporunu bekliyor. Delen'in ölümündeki sır perdesini aralayacak olan raporun ardından savcılık, iddianameyi hazırlayarak, mahkemeye gönderecek.
Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.
ŞÜPHELİNİN KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Genç kızın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada, Duygu Delen ve Mehmet Kaplan'ın alınan kan örnekleri incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede Delen'de uyuşturucu ve alkol ibaresine rastlanmazken, Kaplan'ın 257 promil alkollü olduğu ve esrar kullandığı saptandı. Delen´in giysileri ile vücudunda, Kaplan´a ait DNA örnekleri de tespit edildi.
EVİN BİRÇOK YERİNDE KAN İZİNE RASTLANDI
Olay yerinde ve kamera görüntülerinde yapılan incelemelerde ise genç kızın, apartman duvarından 4 metre 13 santimetre ileriye düştüğü belirlendi. Olay yeri tutanağında Duygu Delen´in boyunun 1 metre 62 santimetre olduğu ve 120 santimetre yükseklikteki balkon duvarının genç kızın göğsüne denk geldiği ayrıca, evde çok yoğun kan izleri bulunduğu anlatıldı. Ayrıca evin banyo ve yatak odası arasındaki antre duvarında, genç odasının kapı iç kolunda, oda zemininde kan izi olduğu ancak bu izlerin kime ait olduğunun henüz saptanamadığı kaydedildi.
DUYGU'NUN VÜCUDUNDA DARP VE KIRIK TESPİT EDİLDİ
Ön otopsi raporunda da Duygu Delen´in vücudunda çok sayıda darp ve yaralanma izi ile kırık bulunduğu bildirdildi. Kırık ve yaralanmaların düşme sonucu mu yoksa öncesinde mi olduğu araştırılıyor.
İDDİANAME İÇİN RAPOR  BEKLENİYOR
Tüm bu bilgiler ışığında soruşturmasını yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu´ndan gelecek otopsi raporunda, iddianameyi hazırlanarak mahkemeye sunacak.    DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN
2020-09-15 11:45:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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