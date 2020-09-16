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Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi Gaziantep’te gerçek oldu Korona virüs test sonucu pozitif çıktığı söylenerek karantinaya alınan aileye daha sonra ise test sonuçlarının karıştığı söylendi Korona virüs olmadığı söylenen aileye uygulanan karantinanın kaldırılmaması dikkat çekiyor

İHA

Kemal Sunal’ın Korkusuz Korkak filmi Gaziantep’te gerçek oldu Korona virüs test sonucu pozitif çıktığı söylenerek karantinaya alınan aileye daha sonra ise test sonuçlarının karıştığı söylendi Korona virüs olmadığı söylenen aileye uygulanan karantinanın kaldırılmaması dikkat çekiyor

Gaziantep’te yaşayan Ayşe Şahin hastalanınca ,Yeşilçam'ın unutulmaz oyunculardan Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı Korkusuz Korkak filmini aratmayan olaylar yaşadı. Korona virüs testi yapılan Ayşe Şahin ve ailesinden temas ettiği 19 kişi evlerinde karantinaya alınırken, günler sonra gelen telefonda, test sonuçlarının karıştığı belirtildi.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan Ayşe Şahin'in, yaklaşık 4 önce solunum sıkıntısı ve öksürük gibi şikayetlerle gittiği hastanede çekilen filmlerde akciğerinde leke görüntülendi. Bunun üzerine Ayşe Şahin’e hemen Covid19 şüphesi ile test yapıldı. İlk tedavisinin ve yapılan korona virüs testinin ardından Ayşe Şahin, taburcu edilerek evine gönderildi.

Damadı tatilde, oğlu ise konteynerde haberi aldı
Bu esnada damadı ve yeğeni olan Muhsin Yıldız ile ailesi Mersin’e tatile gitti. 2 gün sonra telefon ile aranan Muhsin Yıldız’a, kayınvalidesine yapılan Covid19 testinin pozitif çıktığı ve hemen ilçeye dönerek karantina altına alınması gerektiği söylendi. Bunun üzerine Muhsin Yıldız ve ailesi tatillerini yarım bırakarak, İslahiye’de bulunan evlerine geri döndü. Yıldız’ın yaşadığı dairenin kapısına filyasyon çalışmaları kapsamında yazı asılarak, karantina süreci başlatıldı.
Annesi Ayşe Şahin’in test sonucunun pozitif çıktığını köydeki evlere 25 kilometre uzaklıkta bulunan çiftlikte öğrenen Mehmet Ali Şahin ise çiftlikte bulunan konteynerde karantinaya alındı. Konteynerde yiyecek bir şeyi bulunmayan Mehmet Ali Şahin, karantina nedeniyle eşinden ve çocuklarından ayrı yaşamaya başladı.

Yaşananlar Kemal Sunal filmini aratmadı
Karantinaya alındıktan 3 gün sonra aldıkları ikinci bir telefonla tekrar şok geçiren Şahin ve Yıldız ailesi, bu kez test sonuçlarının karıştığını ve yanlışlıkla karantinaya alındığını öğrendi. Muhsin Yıldız, Mehmet Ali Şahin ve aynı aileden 18 kişi, bu gelişme üzerine karantinanın sona ermesini bekledi. Karantinanın kaldıralmadığını öğrenen Şahin ve Yıldız aileleri, yetkililer ile temasa geçerek normala dönmek istediklerini söyledi.

Karantinanın kaldırılamayacağı cevabı verildi
İlgili ve yetkili kurumlarla iletişime geçen Şahin ve Yıldız aileleri, sisteme karantina bilgilerinin girildiğini ve karantina işlemlerinin başlatılması nedeniyle işlemleri sonlandıramayacaklarını cevabını aldı. 4 gündür 2 ev ve bir konteynerde karantinada kalmaya devam eden Şahin ve Yıldız aileleri, yetkililere seslenerek yardım istedi.
Karantinada bulunan Muhsin Yıldız, "Kayınvaliden korona virüs testi yaptırdığında ailemle birlikte Mersin’e tatile gitmiştik. Test sonucunun pozitif çıktığı haberi üzerine tatilimizi yarıda keserek, apar topar buraya geldik. Kayınvalidem ile temas etmemiz nedeniyle bizi de burada karantinaya aldılar. 2 gün sonra bir telefon geldi test sonuçlarının karıştığı ve korona virüs hastalığının kayınvalidemde bulunmadığı söylendi. Bunun üzerine karantina işleminin bitirilmesini bekledik ama halen karantinada tutulmaya devam ediyoruz. Her yere ulaştık, sisteme girildiği için 14 gün boyunca karantinanın kaldırılamayacağı söylendi" dedi.
Çiftlikteki konteynerde karantinada bulunan Mehmet Ali Şahin ise "Annemde korona virüs çıkınca konteynerde beni karantinaya aldılar. 25 kilometre uzaklıktaki ailem ve evime rağmen bu konteynerde kalıyorum. Sonra sonuçların karıştığı ve risk kalmadığı söylendi ama halen bu konteynerde kalmaya zorlanıyorum. Karantina işlemini bitirmiyorlar. Burada nasıl kalayım, yiyeceğim yok, ailem yok. Onlar olsa bile konteynerde kalınmaz. Korona virüs hastası değiliz, şüphesi yok. Neden hala karantinada tutuluyorum, anlamıyorum" diye konuştu.
Ayşe Şahin’in temas ettiği yakınlarından olan ve kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki Elif Dilek’in de kendi evinde ailesi ile karantinada bulunduğu öğrenilirken, toplam 2 ev ve bir konteynerde bulunan toplam 19 kişinin karantinasının sürdüğü bildirildi.

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