Boru hırsızları yakalandı

Gaziantep’te ağaç sulama borularını çalan 3 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Büyükpınar mahallesinde gerçekleşti. Ağaç sulama borularını keserek araca yükleyen 3 hırsız suçüstü yakalandı.
Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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