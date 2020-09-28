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Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

İHA

Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

Gaziantep’in Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu doğal güzellikleri ile görenleri etkiliyor. Birej baraj suyunun yükselmesi ile yeniden gündeme gelen ve korona virüs sürecinde tamamen unutulan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor.
Bölge halkı tarafından “Habeş Deresi’’ olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş kanyonu, ev sahipliği yaptığı tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla ziyaretçilerini adeta eşi görülmemiş bir görsel şölen sunuyor. Dağcılık sporu için oldukça elverişli olan kanyonda yer yer 40 derece eğimli patikalar ve 23 çadırlık konaklama alanları bulunuyor. Fırat Nehri'ne bağlanan Ardıl Çayı, Karapınar Su Gözü kaynak suyu, Sıtma Pınar Çayının birleştiği bölgedeki 8 bin 650 metre uzunluğundaki Habeş Kanyonu, Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesinin ardından gündeme geldi. Kanyonun içinden geçen Habeş Deresi'ni besleyen çay sularının seviyesinin Birecik barajı'ndan akıtılan sularıyla birlikte 56 metreye yükselmesinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bölgeyi ziyaret ederek, doğal güzelliklere yakından şahit olmuş, bölgenin turize açılması için çalışma başlatacağını açıklamıştı.

Korona ile yeniden unutuldu
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Habeş kanyonu ile güney batısında bulunan ve yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Rumkale ile bağlantısının kurulması ve turizm turlarının da bölgeye getirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Vali Gül ve Fatma Şahin'in girişim ve çabaları ile kanyona yerli ve yabancı turistlerin, rahat ve güvenli bir şekilde ulaştırılması için stabilize yol açılmıştı. Bu yıl başlayan korona virüs (covid 19) salgın süreci çalışmaların durdurulurken, bölge ise tamamen unutuldu. Şehrin stresli ve kalabalık ortamından kaçmak isteyenlerin, yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporu meraklıları ile yürüyerek yada tekne ile tarihi ve doğal yolculuk yapmak isteyenlerin büyük ilgi göstereceği düşünülen bölge dünyaya açılmayı bekliyor.
Yöre halkı korona virüs süreci ile ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, kentte turizm girdisinin sağlanabilmesi için bölgenin turistlere açılmasını istiyor. Vatandaşlar, yerli ve yabancı turistlerin kolay ulaşımının sağlanması için ise stabilize açılarak yolun da asfaltlanarak, güvenli hale getirilmesini talep ediyor.

4 bölüme ayrılıyor
Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin geçiş güzergahları arasında bulunan Roma Dönemi’ne ait Septimius Severus Köprüsü’nün hemen ardından başlayan Habeş Kanyonu 4 bölüme ayrılıyor. Başlangıç noktasıyla başlayan 1’inci bölümü, doğa yürüyüşlerinde deneyim sahibi olmayanlar için ilk dönüş noktası, malzeme bilgisi ve aşırı eğimli arazide yürüyüş tecrübesi olmayanlar için dönüş noktası, Tecrübeli katılımcılar için bitiriş noktası takip ediyor.

Zirvede seyir çayda yüzme fırsatı
Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun içinden akan suyun 56 metre boyunca yükselmesi, ilçeye bağlı Hisar Kırsal Mahallesi’nden Habeş Kanyonu’nun Fırat Nehri ile birleştiği uç bölgesine yüründüğünde en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebiliyor. Kanyonun en derin bölgeleri ise burada bulunuyor. Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alırken ziyaretçilere suyun derin olan kısımlarında yüzme şansı da tanınıyor.

İç içe 3 katlı mağara
Patika yol, kanyonun muhtelif bölgelerinde derenin karşı tarafına geçme şansı sunuyor. Kanyon gezisinde ziyaretçilerin güzergahlarını biraz uzatması halinde geçmiş dönemlerde insanların konakladığı iç içe 3 katlı olan At Mağarası ile birlikte Keşiş mağarası ve Makas Mağarası ile birlikte sayısız mağaraların bulunduğu kanyonda gezinti yapılabiliyor. Ziyaretçi ekibinin ortalama yürüyüş mesafesi, 8 kilometre olup yürüyüşler rehber eşliğinde gerçekleşiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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