Habeş Kanyonu, doğa yürüyüşünün merkezi oluyor Şahin: "Habeş kanyonu’nu dünya tanıyacak"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi ve doğal güzelliğiyle hayran bırakan Habeş Kanyonu’nda Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen doğa yürüyüşüne katıldı. 8 bin 650 metre uzunluğundaki kanyon hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Fatma Şahin, dünyaya tanıtımı için çalışmalara başlanıldığını belirterek bölgede yapımına uygun dağcılık, doğa yürüyüşü gibi alanları güçlendireceklerini söyledi.

Keşfedilmemiş saklı cennet olarak nitelendirilen, doğal yapısı ve tarihi ile dikkatleri üzerine çeken Araban İlçesi’ne bağlı Habeş Kanyonu, yürüyüş ve tırmanış imkanlarıyla dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu kapsamda doğa yürüyüşü yapmak için kanyona gelen gruplarla tarihi Septimius Severus Köprüsü’nde buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sohbet etti, yolculuklarına katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru’nun de eşlik ettiği 8 bin 650 metre uzunluğundaki yürüyüş yolunda açıklamada bulunan Başkan Şahin, bölgenin dünyaya tanıtılacağını ifade etti. Şahin, pandemi ile birlikte doğa sporları ve karavan turizminin yükselen bir değer olduğunu hatırlatarak, eşine az rastlanır güzellikteki Habeş Kanyonu’nda Büyükşehir Belediyesi olarak dağcılığın güçlendirilmesi için çalışmalara başlanıldığının müjdesini verdi.

“Kanyonu tanıtarak bölgenin ve şehrin ekonomisine katkı sağlanacak”

Habeş Kanyonu’nda düzenlenen doğa yürüyüşe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, coğrafya olarak Mezopotamya’nın içinde bir alanda olduklarını ileterek, “Roma Dönemi, Hitit Dönemi’nin en güzel eserleriyle bir aradayız. İmar Master Planı’nda Habeş Kanyonu bize bölgenin en tarihi yeri olarak çıktı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde bunu nasıl değerlendirir, kanyon turizmini nasıl güçlendiririz diye çalışmaya başladık. Doğa ve doğallık çok daha önemli. Tam da buna dikkat çekmek, bütün dünyaya burayı tanıtmak amacıyla çalışıyoruz. Burada dağcılıkla ilgili önemli bir alan var. “Sporuyla Yükselen Gaziantep” ile bunu çeşitlendirmek istiyoruz. Arkamızda büyük bir sivil toplum, akademik dünya, dağcılık kulüpleri var. Valimizin liderliğinde bu alanı bütün dünyaya tanıtarak bölgenin ve şehrin ekonomisiyle ilgili önemli bir katkı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep’in her tarafında ayrı bir güzellik var

Habeş Kanyonu’nda birden fazla yürüyüş alternatifinin olduğunu anlatan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep’in her tarafında ayrı bir güzellik var. Burayı doğaseverlere göstermek istedik. Büyükşehirin güzergahı tespiti ile ilgili çok önemli çalışmaları oldu. Bu alanda çeşitli ağaçlar dikilecek. Buranın birkaç ayırt edici özelliği var. Birincisi yolun sonu Fırat’a ulaşıyor. İkincisi ise güzergahta çok önemli tarihi eserler var. Üçüncüsü ise bozulmamış, doğa ile iç içe. Türkiye’de önemli bir yer olacak” diye konuştu.

Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, ilçedeki Raban Kalesi, Hasanoğlu, Hisar ve Elif bölgelerinde bulunan tarihi mezarlarla turizme kazandıracak bölgeleri gün yüzüne çıkarılacağını söyledi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru da Habeş Kanyonu’nun yeni bir bilinen alan olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziantep Valisi’nin katkılarıyla gün yüzüne çıktığının altını çizerek, amaçlarının yerli ve yabancı doğaseverleri çekmek olduğunu aktardı.

Habeş kanyonu

Bölge halkı tarafından “Habeş Deresi” olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, ev sahipliği yaptığı tarihi mimarisi ve özgün tabiatıyla özgün bir alana sahip. Araban İlçesi’ne bağlı Köklüce (Ardıl) Kırsal Mahallesi’ndeki Ardıl Çayı deresinden Araban Ovası'nın ortasından süzülerek Fırat Nehri ile birleşen 8 bin 650 metre uzunluğundaki Habeş Kanyonu, aynı zamanda dağcılık sporuna da elverişli bir alan sunuyor. Kanyon geçişi boyunca dağınık yer yer 40 derece eğimli patikalar ve 2 ila 3 çadırlık konaklama alanları bulunuyor. Tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin geçiş güzergahlar arasında bulunan Roma Dönemi’ne ait Septimius Severus Köprüsü’nün hemen ardından Habeş Kanyonu 4 bölüme ayrılıyor. Başlangıç noktasıyla başlayan 1’inci bölümü, doğa yürüyüşlerinde deneyim sahibi olmayanların için ilk dönüş noktası, malzeme bilgisi ve aşırı eğimli arazide yürüyüş tecrübesi olmayanlar için dönüş noktası, Tecrübeli katılımcılar için bitiriş noktası takip ediyor. Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun içinden akan suyun 56 metre boyunca yükselmesi nedeniyle ilçeye bağlı Hisar Kırsal Mahallesi’nden Habeş Kanyonu'nun Fırat Nehri ile birleştiği uç bölgesine yüründüğünde en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebiliyor. Kanyonun en derin bölgeleri ise burada bulunuyor. Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alırken ziyaretçilere suyun derin olan kısımlarında yüzme şansı da tanınıyor. Patika yol, kanyonun muhtelif bölgelerinde derenin karşı tarafına geçme şansı sunuyor. Kanyon gezisinde ziyaretçilerin güzergahlarını biraz uzatması halinde geçmiş dönemlerde insanların konakladığı At Mağarası’nın bulunduğu bölgede gezinti yapılabiliyor. Ziyaretçi ekibinin ortalama yürüyüş mesafesi, 8 kilometre olup rehber eşliğinde gerçekleşiyor.

