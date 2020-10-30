GAÜN’de 29 Ekim’e özel dijital sergi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dijital karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Özaydın, dijital karma sergisini açan öğretim elemanları ve öğrencileri kutlayarak, "Bilim, sanat ve bağımsızlık Cumhuriyetin temel taşlarındandır. Bu şiarla üniversitemizde bilim ve sanatı temel değerlerimizle bütünleştirerek geleceğe ışık tutmaya devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hasebiyle Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan dijital sergide emeği geçenlere teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramınızı en kalbi duygularla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 97. yılı dolayısıyla açılan sergi, 12 Kasım 2020 tarihine kadar Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web sitesinde sanatsevere açık olacak.

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