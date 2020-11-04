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Güneydoğu'dan Ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Şu ana kadarki en yüksek gerçekleştirilmiş aylık ihracat rakamı”

İHA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, artan döviz kurunun oluşturduğu ortamda ihracat rakamlarının kötü olma şansının olmadığını söyledi.

Güneydoğu'dan Ekim ayında 965 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci: “Şu ana kadarki en yüksek gerçekleştirilmiş aylık ihracat rakamı”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, artan döviz kurunun oluşturduğu ortamda ihracat rakamlarının kötü olma şansının olmadığını söyledi.
Aylık olarak açıklanan İhracat Rakamları için GAİB binasında basın karşına geçen GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in ve bölgenin yeni rekorlara imza attığını kaydetti. Kileci, “Ekim ayında 965,45 milyon dolar ihracat yapmış Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği. Bu şu ana kadarki en yüksek gerçekleştirilmiş aylık ihracat rakamı. Bir önceki yıla göre yüzde 12 artışımız” dedi.

“İhracatta yükseliş devam edecektir”
Türk Lirası'nın değer kaybettiği ortamda ihracat rakamlarının doğal olarak yükseleceğini belirten Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “İhracat rakamları çok çok iyi zaten teknik olarak ta böyle bir ortamda ihracat rakamlarını kötü olma şansı hiçbir zaman yok. Türk parasının bu kadar değer kaybettiği bir ortamda ihracat rakamlarımız doğal olarak yükselecektir ve bu yükselişte devam edecektir. Her ay yeni bir rekor ama bu sadece ihracatın artması tabiki önemli ama tek başına önem arz etmiyor. Bunun yanında başka dinamiklerin de ilerlemesi gerekiyor. Biz burada İhracatçılar Birliği olarak sadece ihracatı konuşacağız” ifadelerini kullandı.

En fazla ihraç edilen ürünlerin başında dokunmamış halı ve makarna geliyor
Bölgede 122 firmanın ilk defa bu ay ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen Kileci, “İhracatın bin 618 Gaziantepli, bölgemizde de toplam 2 bin 387 firma gerçekleştirmiş. Bu rakamalar da tarihimiz boyunca aylık fiilen ihracat yapan firma sayısındaki en yüksek rakamlar. Birliklerimiz üyesi 122 firma Ekim 2020’de ilk defa ihracat gerçekleştirerek ülkemize toplamda 3 milyon dolarlık döviz geliri kazandırdı. Ekim ayında en çok ihracı edilen 10 ürünün ise dokunulmamış halı ve yer kaplamaları, makarna, sentetik iplik, buğday unu, dokunmamış mensucat, hijyenik havlu ve hijyenik eşyalar, ekmek, pasta, kek ve bisküvi, ayçiçeği, pamuk tohumu yağları, aspir, plastikten diğer levha, meyve ve yenilebilen diğer bitki parçalarının konserveleri” şeklinde konuştu.

“Yurt dışındaki müşteriler bizi bizden daha iyi takip ediyor”
Artan döviz kuru hakkında da değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Kurda stabilize her zaman iyidir yani bir şekilde belli bir periyotta devam etmesi iyidir. Oynak kur, serbest kur hiçbir zaman fayda sağlamaz. İlk bakışta doların artması bize fayda sağlıyor. Size şöyle söyleyeyim dünyada asgari ücretin ya da kişi maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden bir tanesi biziz, bu bizi çok ciddi anlamda öne çıkartıyor pazar olarak ama bir de bu işin öbür tarafı var, her şey pahalanırken bizim gelirimiz düşük kalırsa bu ülkenin geneli anlamında sıkıntı olur. Ama ihracatçı için doların artması avantajdır fakat sürekli bir avantaj değildir çünkü yurt dışındaki bizim müşterimiz bizi bizden çok daha iyi takip ediyor kur artışından kaynaklı bu defa bizden ıskontolar istiyor, indirimler istiyor bizi bir başka ülkedeki rakibimizle karşı karşıya getiriyor. Dolaysıyla bir kurun sabit ya da belli periyotta olması her zaman için çok daha sağlıklıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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