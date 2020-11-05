Beşiktaş kafilesi Gaziantep´te

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Mustafa KANLI - Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA) Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda Beşiktaşlılar Derneği taraftarların karşılanan siyah beyazlı kulüpte asbaşkan Emre Kocadağ, dernekler sorumlusu Hakan Daltaban, teknik direktör Sergen Yalçın ve heyeti ile oyuncular, konaklayacakları otele geçti. Pandemi nedeniyle taraftarlar alana alınmadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havalimanından görüntüler

Çiçek verilmesi

Futbolcuların çıkışı

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ

2020-11-05 18:46:38



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