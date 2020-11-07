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Türkiye’nin Covid-19 aşısı müjdesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "“İnşallah 2021 yılının Haziran ayına doğruda tüm insanlığa biz birden fazla aşıyı sunmuş olacağız”

İHA

Türkiye’nin Covid-19 aşısı müjdesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "“İnşallah 2021 yılının Haziran ayına doğruda tüm insanlığa biz birden fazla aşıyı sunmuş olacağız”

Gaziantep’te Şahinbey Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında yapılan protokolle TÜBİTAK kitap satış ofisi açıldı. Açılış öncesi öğrencilerle bir araya gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Covid19’la mücadele kapsamında aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin kendi aşılarını 2021 Haziran ayında insanlığın kullanımına sunacağını belirterek, “İnsanda uygulanma noktasında inşallah 2021 yılının Haziran ayına doğruda tüm insanlığa biz birden fazla aşıyı sunmuş olacağız” dedi.
Prof. Dr. Mandal, Türkiye’nin 1900’lü yılların başında dünyada aşı üreten 3 ülkenden bir tanesi olduğunu ifade ederek, “Ne yazık ki arada geçen dönemde aşı çalışmaları o boyutta ilerlememiş. Nasıl savunma sanayinde Cumhurbaşkanımızın da tabiriyle biz bunu ithal edemediğimiz zaman kendimiz üretebilir hale geldiysek yüzde 15’lerden yüzde 70 yerliliğe sahip olduk. Aynı şekilde de bu ilaç ve aşı sürecinde de anahtar kelime birlikte çalışma. Bütün kapılar kapandı Şubat ve Mart ayında ve o esnada yapabileceğiniz tedavi zincirleri zor, alt yapılara ulaşmak zor o esnada 436 araştırmacı 49 tane kurumda 18 tane proje başlığıyla tek bir çatı altında bir yere geldiler Türkiye’nin kendi aşısını ve ilacını geliştirmek üzere” şeklinde konuştu.

“8 aşı var hepsi ayrı teknoloji”
Aşı çalışmasında gelinen son nokta konusunda da bilgiler veren Mandal, “Aşı çalışmalarında da 8 tane çalışma var bunlar bir birinin tekrarı değil farklı teknolojilerle geliştirilen aşılar. Bunun içinde şu anda dünyada hangi aşı geliştiriliyorsa Türkiye’de bu aşıyı geliştirme çalışmaları var. Dünya Sağlık Örgütünün referansında Türkiye üçüncü ülke aşı çalışmaları başlatan. Şuan bu çalışmalardan üç tanesi hayvan deneylerini tamamladı ama en büyük güçlüklerimizden bir tanesi üretim aşaması. Şu an Türkiye’de aşının uygulana bilmesi için klinik faz diye tabir ediliyor o aşamaya geçmek için bizim mevcut ilaç geliştirme amaçlı veya hayvan aşısı için olan tesisler insan aşısı noktasında alt yapılar geliştiriliyor inşallah bu ayın içinde bunlar tamamlanmış olacak. Bu şekilde klinik faza yani önce temkinli şekilde insanda uygulanma noktasında faz1 olarak bilinen kısıtlı 50 olan sayı daha sonra 200’ler olan sayı daha sonra binler olan sayı ile inşallah 2021 yılının Haziran ayına doğruda tüm insanlığa biz birden fazla aşıyı sunmuş olacağız” dedi.

“Haziran’da kullanışlı hale gelecek”
“Türkiye kendi aşısını test amaçlı değil kullanışlı hale inşallah Haziran ayına doğru getirecek” diyen Prof. Dr. Mandal, “Aşının şuan ki en önemli boyutu öncelikle ne kadar dayanıklı olacağı bilinmiyor yani aşıyı yapacağız ömür boyu korunacağız gibi garantiyi size hiç kimse vermez şuan için tek şey insana yan etkisi olmayan ve belli bir süre koruyuculuk altına alması ama bu dahi şuan için çok kıymetli çünkü yayılımın çok hızlı olduğu bir ortada yayılım ne kadar azaltılıyorsa kontrol etme imkanı artıyor. Ama sorunun net ifadesi inşallah 2021 yılının ilk yarısında Türkiye kendi aşısını test amaçlı değil kullanışlı hale inşallah Haziran ayına doğru getirecek” ifadelerini kullandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, öğrenciler bir araya geldikten sonra Şahinbey Belediyesi tarafından Mecidiye Han Sahaflar Çarşısında TÜBİTAK Kitap Satış Mağazası açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Türkiye teknolojik alanda gerçekten çok büyük yatırımlar yapıyor. Ülkemiz sanayide teknolojide Özellikle TEKNOFEST’te bunun tabana yayılması noktasındasın ciddi adımlar attı. Bu anlamda Türkiye’nin önemli kuruluşu TÜBİTAK Başkanımız Sayın Hasan Mandal beylerde buradalar Allah razı olsun kendisiyle bir ay önce TEKNOFEST’te tanışmıştık ve sohbetimizde birçok projelerinin olduğunu ifade edince bizde bunları inşallah Gaziantep’imizde gerçekleştirmek adına bize düşen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmiştik” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, TÜBİTAK, Valilik ve Şahinbey Belediyesi ortaklığında yapılan çalışmayla tüm okullarımıza TÜBİTAK kitaplığı yapıldığını söyleyerek paydaşlara teşekkür etti.
Gaziantep’te TEKNOFEST’le birlikte her şey yeniden dizayn edildiğini kaydeden Vali Davut Gül, “Özellikle dene yap atölyelerinin yapılması, kurulması bunlarda Büyükşehir Belediyemizin, iki ilçemizin, valiliğimizin orta bir çalışması var. Aynı zamanda merkezin dışındaki ilçelerde dene yap atölyelerinin ihale süreçleri başladı. Ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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