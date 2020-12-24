Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı (2)

Bu illerde sağanak ve kar var

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BABA- OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, otomobilin çaya uçtuğu kazada yaşamını yitiren uzman çavuş Serhat Serdar (24) ve oğlu Adil Efe (3) Önal'ın cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Hanağzı Mahallesi'ne getirildi. Uzman çavuş ve oğlu için kılınan cenaze namazına; İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Feyzullah Güpür, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından uzman çavuş Serhat Serdar Önal ve oğlu Adil Efe Önal'ın cenazeleri, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2020-12-24 13:14:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.