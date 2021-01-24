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Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

İHA

Kısıtlamaya uymayan çocukların bisikletle tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü bir araya gelen onlarca çocuğun bisikletli tehlikeli yolculuğu pes dedirtti. Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, her hafta aynı durumun yaşandığını belirterek, yetkililerin duruma önlem almasını istedi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'te kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen bisikletlerine binen onlarca çocuk, Şahinbey ilçesi Yeşilvadi Bulvarı'ndaki tehlikeli yolculuklarıyla yürekleri ağza getirdi. Genelgeyle kapsam dışında tutulan vatandaşların araçlarıyla trafik yoğunluğu oluşturduğu bulvarda, kısıtlamaya rağmen bisikletleriyle yarış yapan çocuklar çevredekilerin de tepkisini çekti. Bulvar üzerinde yokuş aşağı bisiklet üzerinde uzanarak yolculuk yapan çocukların tehlikeli bir şekilde trafikte seyir etmesi tepki çekti. Vatandaşlar tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Her hafta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen çevre halkı ise, duruma tepki göstererek yetkililere çözüm çağrısında bulundu.

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