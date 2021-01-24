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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Erdoğan: "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık"

İHA

Ömer Erdoğan: "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık" dedi.
Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile son saniyelerde attığı golle 11 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 32'ye yükselten Hatayspor, ligin ilk yarısının etkili takımlarından biri olmayı başardı. Maçın ardından karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, son saniyelerde attıkları golle hak ettikleri bir puan aldıklarını söyledi.

"Sahanın hakimiydik ve hak ettiğimiz bir puan aldık"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "İlk yarının son maçıydı. Gaziantep maçı bizim için zorlu bir deplasman oldu. Gaziantep ekibi bu sezon özellikle topun arkasına geçip sahasında iyi oynayan ve rakibine pozisyon vermeyen bir takım. Bunu analiz ederken takım olarak maça kontrollü başlamayı tercih ettik. Sahada iki denk takım vardı. Biz rakibi ikinci bölgede karşılayıp, çabuk hücum etmek istedik. Gaziantep’in attığı golde sayısal anlamda ceza sahasında fazla olmamıza rağmen gol yememiz üzücü ve kötü oldu. Sonrasında çabuk toparlandık. İkinci yarı üçüncü bölgedeki baskı ile rakibi rahatsız edip uzun top oynamaya zorladık. İkinci yarıda takımımız sahada büyük karakter gösterdi. Sahanın hakimiydik. Kenarlardan, merkezden, her yerden denedik. Oyuncu değişikliği ile oyuna giren arkadaşlarımız bize katkı sağladı. Sonuçta hak ettiğimiz bir puanı aldık. Önümüzdeki hafta ikinci yarı başlıyor. Ligin ilk yarısında topladığımız puanları ve keyifli futbolu ikinci yarıda da devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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