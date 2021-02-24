Kaldırımda otururken otomobil ile duvar arasına sıkıştı; o anlar kamerada

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kaldırımda oturan engelli kişi, minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil ile duvarın arasında sıkışarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Şubat günü Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, başka bir sokaktan aniden dönen minibüse çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada kaldırımda oturan Suriye uyruklu ve engelli olduğu öğrenilen bir kişi ile bakkaldan çıkan iki küçük çocuğun üzerine doğru gitti. Çocuklar son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtulurken, yürüme engeli nedeniyle yerinden kalkamayan Suriye uyruklu kişi ise araç ile duvar arasında sıkıştı. Kaza sonrası araçtan inenler, otomobili geri iterek sıkışan engelliyi yaralı kurtardı. Yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-02-24 12:47:53



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