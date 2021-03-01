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Döviz, altın ve gümüşten sonra bakır yükselişe geçti Bakır ustaları iki ay önce kilogramı 90 TL civarından aldığı bakırın kilosunu şimdi ise 120 TL’den alıyor

İHA

Döviz, altın ve gümüşten sonra bakır yükselişe geçti Bakır ustaları iki ay önce kilogramı 90 TL civarından aldığı bakırın kilosunu şimdi ise 120 TL’den alıyor

Pandemi sürecinde döviz, altın ve gümüşten sonra bakır madeninin fiyatı da yükseliyor. Gaziantep’teki bakır ustaları, borsada yükselen fiyat nedeniyle, iki ay önce 90 TL civarında olan bakırın kilosunu şimdi ise 120 TL’ye alıyor.
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de pandemi sürecinde yükselen döviz, altın ve gümüşten sonra bakır madeninin fiyatı da hızla artıyor. Bakır madeninin kilogramında son iki ayda yaklaşık 30 TL’lik artış yaşanırken, 10 günde ise 13 TL’lik artış oldu. Art arda yaşanan artışlar nedeniyle Gaziantep’teki bakır ustaları da zor günler yaşıyor. Yaklaşık 2 aydır ürünlerine zam yapmamak için direnen bakırcılar, iki ay önce bakırın kilogramını 8085 TL arasında alırken, şimdi ise 1 kilo bakırı 120 TL’den alabiliyor. Zamlı fiyatları yansıtmamak için bir süredir direnen bakır ustaları, son artışlar üzerine ise ürettikleri bakır ürünlerde zamlı fiyatları yansıtmaya başladı. Bakır ustaları yoğun el emeği de sarf ettiği ürünlere, boyutuna göre 5 ila 65 TL arasında zam yaptı.
20 yıldır bakırcılık mesleği ile uğraşan bakırcı ustası Mehmet Hanifi Çıkla, yükselen bakır fiyatının kendilerini de vatandaşları da zor durumda bıraktığını belirterek, "Pandemi dolayısıyla işlerimiz biraz durgun, bakır borsada zaten borsası yüksek olduğu için, kalay, bakır gibi madenler gerçekte aşırı derecede yükselişte. Bir tava ya da bir çaydanlıkta kilo bazında 10 ile 13 lira arasında fark oluyor. Dünya borsasında maden değerli, ister istemez çekimi çok, Avrupa ülkelerinden talep çok, aşırı derecede yükselmesinin sebebi bunlar diye tahmin ediyoruz. Bakırdaki zam ve artışların doların artışı ile bir alakası yok, düşmesi veya artması fark etmiyor. Bakır zaten borsa gündeminde maden olduğu için artıyor, düşüyor ona bir şey diyemiyoruz ama bu sefer gerçekten çok aşırı derecede arttı” dedi.

"Turist yoksa satış da yok"
Pandemi dolayısıyla turistlerin şehre gelmemesinin satışları etkilediğini söyleyen Çıkla, “Zaten pandemiden dolayı şehre yabancı girmediği için bizim işlerimiz bitik durumda, turistik bir iş dediğiniz zaman yabancı olması lazım. Bu zamlar da üzerine tuz biber oldu. Bakır ve el işçiliğine talebi olanlar, internet üzerinden bazı öğrenci kesimler olsun, bizim kendi çabalarımızla bir şeyler yapmak istiyoruz. İnternet sayfalarında çalışmaya çalışıyoruz. Şehirde yabancı olmazsa bizim mesleğe hiç desek de yeri var. Cumartesi kapalı olduğumuz zaman biz biteriz, cumartesi, pazar bizim iş günümüz. Ben Antepliye fazla bir şey satamam, bugün Ege Bölgesi olsun, Marmara bölgesi olsun, buraların talepleri çok oluyor. Bu tavayı geçen hafta 35 TL’ye satıyordum, şu anda 40 TL’ye ben alıyorum ve fiyatı daha da belirsiz. 50 TL’ye sattığım zaman bana diyorlar ki 5 TL için mal satılır mı? Bu el işidir yani, 5 TL ile mal satılmaz ama gel görelim, satmak zorundayız, dükkanımızın kirası var, okuttuğumuz çocuklarımız var” diye konuştu.

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