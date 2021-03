Akcan’dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm kadınların şiddetin her türlüsünden uzak ve yaşamın her alanında özgür ve mutlu hissetmelerini dileyen GAGİAD Kadınlar Kurulu Selin Akcan, “Gaziantep İşadamları Derneği, ülkemizde GİAD’lar içerisinde ilk kez Kadınlar Kurulu’nu kuran, kadınların aktif rol aldığı örnek alınan bir dernektir. Bende 8 Mart vesilesiyle derneğimizin 14’üncü Dönem Kadınlar Kurulu Başkanı olmanın gururunu bir kez daha yaşamaktayım. Bugünün hepimize, kadın olmanın önem ve derinliğini bir kez daha düşünmek için çok anlamlı bir gün olduğunu düşünüyorum. Fedakârlığı, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma kıymetli katkılar sunan kadınlar, gelecek nesilleri şekillendirerek, her zamana geleceğe güvenle bakmanın teminatı olmuşlardır. Son dönemlerde kadınlarımıza yönelik insanlık dışı saldırıların ve şiddetin endişe verici bir şekilde arttığı görülmektedir. Şüphesiz gelişmiş bir toplumun en başta gelen özellikleri arasında kadınlara yönelik baskının, şiddetin ve eşitsizliğin ortadan kalkması yer almaktadır. Bunun önüne geçmek için, kadının başta ekonomik, siyasi ve sosyal hayatta ki rolünü eşitlikçi değerlere göre uyumlanmasını sağlamalıyız. Aile kurumunun temeli, toplumun ‘rol modeli’ olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği için önemli görevleri vardır. Bu kapsamda kadınlarımızın işgücüne katılım oranlarını arttırmalıyız. Onların önündeki engellerin kaldırılması, mesleki bilgi ve beceriye sahip olmaları ile ekonomideki yerlerinin güçlendirilmesi, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak toplumun daima önceliği olmalıdır. Çünkü üreten kadın güçlü toplum, güçlü toplum ise güzel yarınlar demektir. Bu düşünceler ile birlikte ellerini değdirdikleri her yere değer katan tüm kadınlarımıza şiddetin her türlüsünden uzak ve yaşamın her alanında özgür ve mutlu hissedecekleri bir yaşam dileyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

