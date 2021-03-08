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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN'den fidan dikimi

İHA

GAÜN'den fidan dikimi

Gaziantep Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde 200 fidan toprakla buluştu. Etkinliği açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Bizim medeniyetimizde kadın erkek ayrımı yoktur. Biz bir bütünüz” dedi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu ile Eğitim BirSen Üniversite temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.
GAÜN Lojman Bölgesinde gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, her özel günün batı medeniyetinde acı bir hikâyesi olduğuna dikkat çekti. Medeniyetimizde kadınerkek ayrımı olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özaydın, “Kadınıyla, erkeğiyle biz bir bütünüz. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi, her başarılı hanımefendinin arkasında bir beyefendi olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınların yeri toplumumuzda çok önemli
Toplumumuzda kadının yeri çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özaydın, “Her kadın, erkeğin yaptığı her işi hemen hemen yapabilir ama erkek kadının yaptığı her işi yapamaz. Anne olmak bile kadının yüceliğini ifade etmek açısından çok önemli. Herkes cennete gitmek istiyor. Cennete gitmenin yolu belli, cennet annelerin ayakları altındadır. Bu hadis annelerin ne kadar yüce bir insan olduğunu anlatıyor. Kadına hak ettiği yeri vermeye davet ediyorum” dedi.

Kadın hayatın kendisidir
Ağaç dikme aktivitesinin çok anlamlı olduğunu belirten GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, bir toplumun ilerlemesi ve uygar olmak isteniyorsa, kadına hak ettiği değeri vermesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Balat konuşmasının devamında şunları söyledi: “Kadın nedir diye sorsanız; hayatın kendisidir derim. Dost, arkadaş, anne, eş, hizmetçi, hasta bakıcı, bahçıvan, sıcak bir kucak, ağlanacak bir omuz, koşulsuz seven bir yürek, iyi bir öğretmen, iyi bir dinleyici ve yol göstericidir. Onlardan olduğumuz, doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olan her yerde desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati, karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” diye konuştu.
Eğitim BirSen Üniversite temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Murat, bu etkinliğin düşünülmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, etkinliklerin millet yararına sürekli olacağının müjdesini verdi.

Katılımcılara hediye ve karanfil dağıtıldı
Konuşmaların sonrasında, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat’a günün anısına hediye takdim edildi. GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli’ye MemurSen İl Başkanı Ahmet Gök tarafından hediye takdim edilirken, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhemşiresi Pınar Kıyak’a GAÜN Eğitim BirSen Başkanı Doç. Dr. Mehmet Murat tarafından hediye verildi.
Hediye takdimi sonrasında, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Yakup Bulut ve sendika temsilcileri tarafından karanfil dağıtımı yapılmasının ardından fidan dikimi etkinliğine geçilerek 200 fidan toprakla buluştu. Ayrıca, Rektör Prof. Dr. Özaydın adına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Gaziantep Üniversitesi’nde çeşitli birimlerde görev yapan idari ve akademik kadın personele hediye dağıtılarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

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