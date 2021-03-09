GTOS Terapi ile bel ve boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTOS Terapi ile bel ve boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar

İHA

GTOS Terapi ile bel ve boyun rahatsızlıklarına ameliyatsız çözüm Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar

Ekin Sağlıklı Yaşam Merkezinde uygulanan GTOS Terapi yöntemi ile kas iskelet rahatsızlıkları, bel fıtığı, boyun fıtığı ağrıları ilaçsız ve ameliyatsız tedavi ediliyor.
Sağlık sektöründe her geçen gün artan yeni tedavi yöntemleriyle birçok rahatsızlığa daha kolay çözüm bulunurken, özellikle hayat kalitesini düşüren bel, boyun gibi kas iskelet rahatsızlıklarında GTOS Terapi yöntemi ile ameliyatsız ve ilaçsız bir şekilde iyileşme sağlanıyor. GTOS terapi yöntemi ile bel, boyun, diz ağrıları, kireçlenme ve daha birçok ağrı şikayetinin tek seansta son bulabildiğini ifade eden Fizyoterapist Koşak, ağrılara veda ettiren yöntemin hiçbir yan etkisinin olmadığını belirtti. Fizyoterapist Ekin Koşak Demircan, uygulanan yöntemde hasta memnuniyet oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu ve söz konusu yöntemin özel eğitilmiş GTOS Terapist ünvanlı uzman fizyoterapistler tarafından yapıldığını söyledi.

“Kas iskelet hastalıklarında son derece etkili”
Uzman Fizyoterapist Ekin Koşak Demircan GTOS terapinin kas iskelet hastalıklarında çok etkili bir yöntem olduğunu ifade ederek, “GTOS Terapi 1999 yılından beri uygulanan bir yöntem. Bu konuda eğitimler almış Uzman Fizyoterapistler tarafından uygulanıyor. Son derece efektif bir yöntemdir. GTOS Terapi tanısı konmuş kas iskelet rahatsızlıklarında Bel fıtığı, Boyun fıtığı gibi durumlarda son derece etkin bir yöntemdir” dedi.

“Boston Üniversitesinden de onay almış”
GTOS Terapi yönteminin Boston Üniversitesinden onay aldığını söyleyen Fizyoterapist Koşak, “GTOS Terapi bir Türk buluşudur. Dünyanın en iyi Üniversiteleri arasında gösterilen Boston Üniversitesinden de onay almış bir yöntemdir. Herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Masaj kadar zararsızdır. Bu terapi her yaşta hastalarda hatta hamilelerde dahil kullanılabilir. Hasta memnuniyetimiz oldukça yüksektir” şeklinde konuştu.

“Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıkıyorlar”
Bazı hastalarının Tekerlekli sandalye ile gelip yürüyerek çıktığını ifade eden Koşak, ”Uygun hastalarda yüzde 90’a kadar başarı oranımız vardır. Hatta tekerlekli sandalye ile gelip eğilip ayakkabısını bağlayan yürüyerek çıkan hastalarımız oldu. Kalıcılığını hastalarımıza günlük yaşam aktivitelerinde dikkat etmesi gereken şeyleri söylüyoruz. Ve kişiye özel spesifik egzersizler öğretiyoruz. Eğer kişide egzersizlerini düzenli olarak yaparsa kalıcı bir tedavi yöntemi olur” ifadelerine yer verdi.

“120 merkez ve 60 ilde uygulanmaktadır”
GTOS terapi yönteminin 120 merkez ve 60 ilde yapıldığını belirten Koşak, “Ameliyattan önce mutlaka denenmesi gereken bir yöntem olarak öneriyorum. GTOS Terapi Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 120 merkez ve 60 ilde uygulanmaktadır. Gaziantep’te sadece Ekin Sağlıklı Yaşam merkezinde uygulanıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SANKO'dan İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
YEREL HABERLER SANKO'dan İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması
SANKO'da kadınlar günü kutlandı
YEREL HABERLER SANKO'da kadınlar günü kutlandı
4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 kez turladı
YEREL HABERLER 4 yılda 79 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'yi 7 ...
Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması
YEREL HABERLER Havaalanının kadın çalışanlarına 8 Mart kutlaması
ANKA hastanesinin kadın çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER ANKA hastanesinin kadın çalışanlarına plaket
GAÜN'den fidan dikimi
YEREL HABERLER GAÜN'den fidan dikimi
ANKA’da Kadınlar Günü kutlandı
YEREL HABERLER ANKA’da Kadınlar Günü kutlandı
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical Park Gaziantep’te
YEREL HABERLER Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Balık Medical ...
Yankesici kadın yakalandı
YEREL HABERLER Yankesici kadın yakalandı
Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem sağlık tesisi hem de kreş hizmeti için devreye girildi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den OSB çalışanları için çifte müjde Hem ...
Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel etkinlik
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi'nden kadınlar gününe özel ...
Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
YEREL HABERLER Gaziantep’te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları
Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür dileyip pizza dağıttı
YEREL HABERLER Doktoru tehdit etti, sağlık çalışanlarından özür ...
Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
YEREL HABERLER Gaziantep derbisinde kazanan yine Adam Voleybol oldu
Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru önergesi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan iki ayrı bakanlığa soru ...
Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi’den hakem tepkisi
Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
YEREL HABERLER Gönüllülük GAÜN’de ders olacak
Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden kanatlanıyor
YEREL HABERLER Kolibri Kuşları Gaziantep Üniversitesi’nden ...
GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
YEREL HABERLER GAGİKAD’ta yeni başkan Beril Özlem Leylek oldu
Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları sürüyor Karate Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Matas’dan hazırlıklara tam not
YEREL HABERLER Gazi kentte kareta şampiyonsu hazırlıkları ...
Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Kılıç’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama değil hak arama günü"
YEREL HABERLER TÜKD Gaziantep Şube Başkanı Burcu Topçuoğlu: "Kutlama ...
Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
YEREL HABERLER Kadın gazeteciden kadın sağlık çalışanlarına plaket
Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 465 kişiye 'koronavirüs' cezası