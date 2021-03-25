Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi

İHA

Daha yeşil bir Şahinbey için çam fidanı dikildi

Şahinbey Belediyesi, Orman Haftası nedeniyle Akbulut Mahallesi’ne çam fidanı dikimi gerçekleştirdi.
Daha yeşil bir Gaziantep ve Şahinbey için çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam eden Şahinbey Belediyesi, Akbulut Mahallesi’ne çam fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, MHP İl Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Burak Çıldıran ve protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen programda öğrenciler Orman Haftası ile ilgili şiirler okudular.
“27 milyon fidanı toprakla buluşturmak istiyoruz”
Vali Davut Gül, yeşil alan miktarının artması gerektiğini belirterek “Gaziantep’te ağaçlandırma seferberliği var. Son 20 yılda Gaziantep’te dikilen fidan sayısı toplam fidan varlığının yüzde 50’si kadar. Buna rağmen Gaziantep’te daha fazla fidana ve yeşil alana ihtiyacımız var. Bununla ilgili olarak Antep Savunmasının 100’üncü yılından başlayarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kadar 27 milyon fidanı toprakla buluşturmak istiyoruz. Buna Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Karayolları Müdürlükleri de çeşitli çalışmalarla katkı sunuyorlar. Büyükşehir ve ilçe Belediyelerimizde bu tür etkinlikler yapıyorlar. Şahinbey Belediyemiz 10 yıl önce ağaçlandırma çalışmalarına başlamış ve bunu devam ettiriyor. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.
“Daha yeşil bir Gaziantep için çalışıyoruz”
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şu ana kadar 630 tane park yaparak yeşil alan miktarını arttırdıklarını belirterek, “Peygamber Efendimiz yarın kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz buyuruyor. Bu nedenle ağaçlandırmak ve her tarafı yeşile bürümek çok önemli. Erozyon, yağmur, iklim ve çevre açısından ağaç dikimi çok önemli. Bu nedenle elimizden geldiği kadar her tarafı ağaçlandırmamız gerekiyor. 12 yıl önce ilk icraatlarımızdan birisi bu bölgeyi ağaçlandırmaktı. Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin karşısında 572 dönümlük bir arazi olduğunu ve bu alanın ormana dönüştürülmesinin güzel olacağını söylemişti. Bizde ilk meclisimizde bu kararı alarak 2010 yılında bu alanı ağaçlandırdık. Bunun dışında Mavikent Mahallesi’nde 600 dönüm alanı Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde orman alanına çevirdik ve bu alana Çanakkale Orman’ı ismini vermiştik. Şahinbey İlçemizde ayrıca Burç ve Yamaçtepe Ormanımız bulunuyor. Yamaçtepe Ormanı içerisine gençler için kamp alanı ve Bilim Şahinbey alanı yaptık. Şuana kadar 630 tane parkın yapımını tamamladık ve ihtiyaç olan yerlere yapmaya devam ediyoruz. Biryandan da vatandaşlarımıza fidan dağıtımı yapıyoruz. Şuana kadar 3 milyon 600 bin’in üzerinde fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirdik. Amacımız Gaziantep’imizi ve Şahinbey’imizi daha yeşil bir hale dönüştürmek” dedi.
“Önemli çalışmalar yapılıyor”
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Orman İşletme Müdürlüğü ile birlikte daha yeşil bir Gaziantep için çalışacaklarını belirterek, “Gaziantep Valimiz önderliğinde daha yeşil bir Gaziantep için Orman Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda Büyükşehir ve Şahinbey Belediyelerimizde önemli çalışmalara imza atarak fidan dikip, dağıtım yapıyorlar. Bakanlığımızda bu konuda yapılan çalışmalardan oldukça memnun ve bizlere yapılan toplantılarda memnuniyetlerini ilettiler. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Karısı ile tartıştı kadınlar tepki gösterdi Tartıştığı kocası ile aynı araca binen kadını vatandaşlar ise "Kurban olayım dur gitme" diyerek ikna etmeye çalıştı
YEREL HABERLER (Özel) Karısı ile tartıştı kadınlar tepki ...
Gaziantep'te aranması bulunan 103 şahıs yakalandı Şahıslardan birinin üzerinden kalem görünümlü silah çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep'te aranması bulunan 103 şahıs ...
Yüzme branşı tarihinde bir ilk Rekortmen sporcu balkan ve Avrupa Şampiyonası yolcusu
YEREL HABERLER Yüzme branşı tarihinde bir ilk Rekortmen sporcu ...
Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine operasyon 845 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak tütün mamülleri satışı yapan iş yerine ...
İslahiye´den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
YEREL HABERLER İslahiye´den, ABD'ye karavan mobilyası ihracatı
Cerrahi yöntem ile diyabeti yendi
YEREL HABERLER Cerrahi yöntem ile diyabeti yendi
Göllüce'de esnafa kentsel dönüşüm dopingi
YEREL HABERLER Göllüce'de esnafa kentsel dönüşüm dopingi
MEB yetkililerinden Başkan Ünverdi’ye ziyaret
YEREL HABERLER MEB yetkililerinden Başkan Ünverdi’ye ziyaret
Bölgesel kros liginin ilk aşaması tamamlandı Büyükşehir sporcuları Gaziantep’e şampiyonlukla döndü
YEREL HABERLER Bölgesel kros liginin ilk aşaması ...
Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef etti Hayvanları yemleyen anne ve üç kızı hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gübre çuvalına koyulan yemler 17 hayvanı telef ...
Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç MİS toplantısına katıldı
Şehitkamil’deki kütüphanelere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki kütüphanelere yoğun ilgi
GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli çağrısı
YEREL HABERLER GTO'dan tavan fiyat uygulamasında nakliye bedeli ...
Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden detaylar Aralarında polislerin de bulunduğu 70 kişilik örgüt hakkında hazırlanan iddianamede örgütün beyin takımının suç geçmişi olan kişilerden seçildiği belirlendi. Emniyetin yaptığı operasyona kadar örgütün 85 eylem gerçekleştirdiği tespit edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu trafiğini yöneten örgüt hakkında şoke eden ...
Gaziantep'te “Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku” konulu webinar
YEREL HABERLER Gaziantep'te “Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku” konulu ...
(Özel) Gaziantep'in korona virüs sırrı Gaziantep'te sosyal tesisler filyasyon ve PCR testi merkezine dönüştürüldü vakaların yayılması önlendi PCR numune alma noktaları ile hastane yükü azaldı
YEREL HABERLER (Özel) Gaziantep'in korona virüs sırrı Gaziantep'te ...
Koleji öğrencileri IB Cas Fuarı'nda
YEREL HABERLER Koleji öğrencileri IB Cas Fuarı'nda
GKV Özel Okulları'nda başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER GKV Özel Okulları'nda başarılı öğrencilere ödül
Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 266 kişiye 'koronavirüs' cezası
'Dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi polislere ateş açtı: 1'i polis 2 yaralı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi polislere ...
Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Polise ateş açan şahıs vurularak etkisiz hale ...
Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar
YEREL HABERLER Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar
Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheli polise ateş açtı Olayda bir polis ve şüpheli yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dur ihtarına uymayan şüpheli polise ateş ...
Çevrimiçi down senromu farkındalık semineri
YEREL HABERLER Çevrimiçi down senromu farkındalık semineri