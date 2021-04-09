Türkiye Fizyoterapistler Günü SANKO Üniversitesi’nde kutlama yapıldı

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SANKO Üniversitesi’nde 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü kutlandı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Fizyoterapistler Günü nedeniyle, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görev yapan akademik personele armağan takdim etti.

Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, bölümde görevli akademik personeli ziyaret ederek armağan takdim edip, 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü’nü kutladı.

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