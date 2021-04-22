GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması

İHA

GSO Başkanı Ünverdi'den 23 Nisan kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yayınladığı yazılı mesajda, "TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, bizlere bu cennet vatanı armağan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.
TBMM'nin milli mücadelenin karargahı olduğunu belirten Ünverdi, " Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin iradesinde olduğu Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. 23 Nisan 1920 aslında, aziz milletimizin iradesi karşısında hiçbir gücün duramayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Çocuk sevgisinin kendisinde çok ayrı bir yeri olan Büyük Önder Atatürk böylesi özel bir günü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Büyük Önder Atatürk’ün işaret ettiği gibi çocuk sevgidir, gelecektir, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm dünya çocuklarının yüzünün gülmesi ve sevgiyle büyümelerini sağlamak tüm insanlığın sorumluluğudur. Türkiye olarak devletimiz ve aziz milletimiz her zaman zorda olanın, mazlumun yanında yer almaya, sevginin ve barışın hakim olduğu bir dünya inşa etmek için çalışmaya devam etmektedir. Bizler de Atamızın bize emaneti çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimin ışığında, eğitim ve donanımlı yetişmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz. Pandemi dolayısıyla bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evlerimizde büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. İnşallah bu zor günleri de milletçe el birliği ile atlatacağız. Mutlu olmak her çocuğun hakkı ve tüm dünya çocuklarının mutlu olması dileğiyle, bu özel günü çocuklarımıza armağan eden TBMM’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, TBMM’nin 101. kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıldırım ve Teymur’dan 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER Yıldırım ve Teymur’dan 23 Nisan mesajı
Halı tasarımında üniversite sanayi iş birliği
YEREL HABERLER Halı tasarımında üniversite sanayi iş birliği
Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Yem fabrikasında çıkan yangın korkuttu İtfaiyenin ...
ALG Spor çeyrek finali garantiledi
YEREL HABERLER ALG Spor çeyrek finali garantiledi
Gaziantep'te, fırtınada çatının uçma anı kamerada
YEREL HABERLER Gaziantep'te, fırtınada çatının uçma anı kamerada
Şahinbey sorularla ödüllendiriyor
YEREL HABERLER Şahinbey sorularla ödüllendiriyor
Kapkaç şüphelisi, kamera görüntüsünden belirlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Kapkaç şüphelisi, kamera görüntüsünden belirlenerek ...
GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
YEREL HABERLER GAİB Başkanı Kileci’den 23 Nisan mesajı
Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yolda yürüyen kadının telefonunu gasp eden şahıs ...
Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şamil Tayyar'ın babası dualarla son yolculuğuna ...
Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şamil Tayyar´ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep´te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede ...
AK Partili Şamil Tayyar'ın babası İslahiye'de son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER AK Partili Şamil Tayyar'ın babası İslahiye'de son ...
“Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının kazananları belli oldu
YEREL HABERLER “Sezai Karakoç Şiirleri Okuma” yarışmasının ...
Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Salgın tedbirlerini hiçe sayan 231 kişiye para cezası
Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı kaldırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te fırtınada uçan çatının enkazı ...
GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER GSO Nisan ayı meclis toplantısı düzenlendi
Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden polis FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER Atatürk ve Cumhuriyet’e hakaret eden polis FETÖ’cü ...
Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele ...
ANKA’dan 23 Nisan kutlaması
YEREL HABERLER ANKA’dan 23 Nisan kutlaması
Çatı faciasında 1 kişi yaralandı Vali Davut Gül: “Bir hemşehrimiz hafif yaralı” Gaziantep’te, fırtına sonrası uçan çatı çocukların oyun alanına düştü, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Çatı faciasında 1 kişi yaralandı Vali Davut Gül: “Bir ...
Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü ...
Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep´te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü
Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana düştü faciadan dönüldü Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Fırtınanın uçurduğu çatı, çocukların oynadığı alana ...