Nizip'te 3 hırsız yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan 2 motosiklet hırsızlığı ile bir gasp olayını aydınlatan polis ekipler A.K, S.K ve T.U.A isimli şüphelileri yakaladı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe merkezinde meydana gelen 1 işyerinden 2 motosiklet hırsızlığı ile 1 gasp olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler olayların faillerinin kimliklerini belirledi. Çok sayıda suç kaydı bulunan A.K, S.K ve T.U.A isimli şüpheliler çalıntı 2 motosikletle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.