İHA ve SİHA’ları görmek isteyen genç kızın hayalini Vali gerçekleştirdi Ayşegül’ün İHA ve SİHA’ları görme hayali gerçeğe dönüştü

Gaziantep Valiliği koordinesinde başlatılan ve Ramazan ayında öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürmek amacıyla hayata geçirilen “Bir Çocuk Bir Dilek” kampanyası kapsamında, İHA ve SİHA’ları görmek isteyen 14 yaşındaki Ayşegül’ün hayali Gaziantep Valisi Davut Gül ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde ilde bulunan yetim ve öksüz çocuklara mektup yazarak gerçekleşmesini istedikleri üç hayalini yazmalarını istedi. 14 yaşındaki Ayşegül ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırılan mektuba en büyük hayalinin İHA ve SİHA’ları yakından görmek olduğunu yazdı. Vali Gül, bu dileği okuyunca Ayşegül’ü evinde ziyaret ederek imkanlar ölçüsünde hayalini gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunulacağını söyledi.

Vali Gül’ün, ziyaretinden bir hafta sonra Ayşegül’e müjdeli haber verildi. Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evinden alınan Ayşegül, Gaziantep’te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığını götürüldü. Burada İHASİHA’ları yakından görme fırsatı bulan Ayşegül, hayalini gerçekleştiren Vali Davut Gül başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek gönüllülerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.



“Uçak mühendisi olmak istiyor”

Abisinin asker olduğunu ve insansız hava araçlarına olan ilgisinin de buradan geldiğini söyleyen Ayşegül, “İlgim hep vardı. Geçen sene İlimizde gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalini büyük bir heyecanla takip ettim. Oradaki o heyecan ve coşkunun da büyük bir etkisi oldu. Valimiz Davut Gül’ün de mektubu bana ulaşınca hayalim olan bu isteğimi yazmak istedim ve bugün burada kendimi hayalimi yaşarken buldum. İlk defa bir hayalim gerçekleşti. Çok mutluyum, çok duygulandım. Buradaki abiler de benimle çok güzel ilgilendiler. Bu hayalimin izinden gidecek ve Uçak Mühendisi olmak için çok çalışacağım. Gelecekte ülkeme değer katacak işler yapmayı çok istiyorum” diye konuştu.

Bir Çocuk Bir Dilek kampanyası kapsamında Nizip ve Oğuzeli’ndeki tüm yetim ve öksüz çocukların dilekleri gerçekleştirildi. Ramazan Bayramına kadar ise hayırseverlerin katkıları ile Gaziantep’teki tüm öksüz ve yetim çocukların dileklerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

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