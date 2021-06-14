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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep´te taziye dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı

DHA

Gaziantep´te taziye dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, taziye ziyareti dönüşünde takla atıp karşı şeride geçerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan 3 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, bu akşam Gaziantep-Nurdağı karayolunun 40´ıncı kilometresinde meydana geldi. Taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu Ahmet Arslan (48) yönetimindeki 31 FD 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atrak diğer şeride geçti. Devrilerek tavanı üzerinde duran otomobilde bulunan Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan (43) hayatını kaybetti. Yaralanane sürücü Ahmet Arslan ve Mehmet Karayılan (31) ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil ve 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2021-06-14 23:29:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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