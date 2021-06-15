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“Ben Başkan Olsaydım” mektup yarışması sonuçlandı Gençler fikirlerini Başkan Şahin’e yazdığı mektuplarla iletti

İHA

“Ben Başkan Olsaydım” mektup yarışması sonuçlandı Gençler fikirlerini Başkan Şahin’e yazdığı mektuplarla iletti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin görüşleri, duyguları ve fikirlerinin alınarak şehir yönetimine katkı sağlamaları amacıyla düzenlenen “Ben Başkan Olsaydım” konulu mektup yarışması ödül töreni gerçekleşti.
Bir milyon genç nüfusu ile ön plana çıkan Gazi şehirde, gençlerin fikirleri ve istekleri doğrultusunda çalışmalarını yönlendirmeyi amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, genç kuşağın şehir yönetimine katkı sunması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın düzenlediği liseler arası ‘Ben Başkan Olsaydım’ konulu mektup yarışması sonuçlandı.

883 katılımcının yazdığı mektuplarda çevre, eğitim, sağlık ve spor başta olmak üzere birçok başlıkta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e fikirlerini ve tavsiyelerini ilettiler. Değerlendirmenin ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin ele aldığı konu başlıklarının hali hazırda şehirde yürütülen faaliyetlerle örtüştüğünü, gençlerin olaylara evrensel bakabildiğini ve yarışma sonucunda ortaya çıkan fikirler doğrultusunda kurum çalışmalarını yönlendireceğini söyledi.

Ödül törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yarışmada 883 katılımcı arasından birinci Zeynep İrem Sezgek olurken, onu Yüksel Arslan takip etti. Yazdığı mektupla üçüncü olan yarışmacı ise Hatice Demiray oldu.

“Şehir fikri olarak emin ellerde”
Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mektupları okuduğunda çok etkilendiğini aktararak, “Gençlerin fikrini almak için böyle organizasyonlar konusunda kurduğumuz birim çok önemli. Genç bakışı ile yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu sizlerin yorumları ile öğreniyoruz. Bu genç bakışı bizler için çok kıymetli. Şuna çok sevindim ki şehir fikri olarak emin ellerde. Sizin çıkardığınız başlıklar seçilmiş olduğumuz OECD Kapsayıcı Büyüme için Şampiyon Belediye Başkanları Koalisyonu’nun başlıkları. Bizim oraya çağrılmamızın nedeni bir tesadüf değil. 8 başlık var. Bu başlıklarda ekonomiyi ekolojiye dönüştüreceksiniz deniyor. Bu da insana, çevreye saygılı ekonomik kalkınma diyor. Bu artık bir lüks, bir tercih değil bir sorumluluk” ifadelerini kullandı.

“Bu genç bakış açısı ile yolumuz aydınlanacak”
Konuşmasının devamında çevrenin ve ekolojinin korunmaması durumunda çocukların korunamayacağını söylen Başkan Fatma Şahin, “Herkesi, her grup insanı kapsayıcı programları yapıyoruz. Sizin baktığınız yerlerin nasıl evrenselleştiğini görme fırsatım oldu hem de yapılanların sizlerin isteklerine cevap verdiği gördüm. Bu yüzden gençlerin gözü ve dili ile geleceğe hazırlanmak gerekiyor. Kendi tarihimiz, kendi kültürümüzü koruyarak geleceğe söyleyecek çok sözümüz var. Bu genç bakış açısı ile yolumuz aydınlanacak” ifadelerini kullandı.

“Yazılan bu mektuplar geleceğe not düşülecek mektuplardan”
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ise konuşmasında tarihte ve edebiyatta öne çıkan ünlü mektupları örnek gösterip değeri ve önemini vurgulayarak, “Hepimiz bugün şunu daha iyi anladık ki bu fikir ve konuşmaları gördükçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün neden gençlere Türkiye Cumhuriyeti emanet ettiğini görmüş olduk. Gençlerimizin yazdığı mektuplarda sevindirici bir şey var. Gaziantep’te hayal ettikleri her şey yapılıyor zaten. Yeşil, hayvan sevgisi, çevre belediyelerin koşar adım yaptığı şeyler. Bu yazılan mektuplar o kadar edebiydi ki ona dikkat etmek gerekiyor. 883 katılımcının bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza yazdığı mektuplar geleceğe not düşülecek mektuplardan. Yazanların eline, kalemine, diline sağlık” ifadelerine yer verdi.

“Bu yazılanlar bize rehber olacak”
Eğitime yönelik taleplere dikkat çeken Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, törendeki konuşmasında, “Bizden sonraki nesilleri daha iyi eğittiğimizde daha iyi ve yaşanabilir bir Gaziantep inşa edilecek. Özellikle çevresel konularda dikkati çektiğimiz olayları çok önemsiyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin bu konularda çok büyük bir hassasiyet gösteriyor. Normal şartlarda bir vücudun döngüsünü nasıl hesap edebiliyorsak, bir şehrin de kendi döngüsünü tamamlayabilmek adına birçok konuda çalışma yapmak gerekiyor. Bu sistemin düzgün bir şekilde çalışması adına her birimizin bir sorumluluğu var. Her biriniz ayrı bir başlığa dikkat çekmişsiniz. Bu şehirde yaşayan her bir birey bizim için ayrı bir müfettiş gözü ile ilham veriyor. Bize bu ben başkan olsaydım ne yapardım konusundaki yazdıkları bize rehber olacak” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise bütün önemli fikirlerin bir dosya haline getirerek Başkan Fatma Şahin’e sunulacağını belirterek, gençlerin ülke, al bayrak ve vatan için çok daha iyi şeylere imza atacaklarına inandığının altını çizdi.

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