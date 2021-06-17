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GSO ve GAÜN’den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar GSO ile GAÜN arasında iş birliği protokolleri imzalandı

İHA

GSO ve GAÜN’den üniversite-sanayi iş birliğinde somut adımlar GSO ile GAÜN arasında iş birliği protokolleri imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi ile GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) İndirim Protokolleri imzalandı.
GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde (GSOMEM) gerçekleştirilen program GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, GÜSEM Müdürü Doç. Dr. İbrahim Giritlioğlu, GSO Mesleki Eğitim Hizmetleri Müdürü Yusuf İymen, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) Genel Müdürü Ahmet Tuncer Sevük’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü ile Gaziantep Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler ile mezun olan gençlere nitelik kazanmaları ve yan dallarını geliştirebilmeleri amacıyla Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM) tarafından mesleki eğitim verilecek. Kursiyerler aldıkları eğitimlerin ardından GASBEM tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne de sahip olacak.

“Gençlerimize avantaj sağlamak önceliğimizdir”
Protokol öncesi açıklamalarda bulunan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSOMEM’de yürütülen çalışmalar ve verilen eğitimlerle hem kursiyerlere hem de iş verenlere önemli avantajlar sunulduğunu kaydetti. GASBEM tarafından GAÜN öğrencilerine ve mezunlarına kazandırılacak olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ile kursiyerlerin yurt dışında da çalışma imkanı elde edebileceklerini kaydeden Ünverdi, “İmza törenini gerçekleştirdiğimiz Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü kapsamında, merkezimizde eğitim alacak olan gençlerimize mesleki beceri ve nitelik kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca kursiyerlerimiz kendilerine kazandıracağımız Mesleki Yeterlilik Belgesi ile yurt dışında da çalışabilme imkanı bulabilecekler. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan gençlerimizdir ve her zaman gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin mesleki eğitimde daha üst seviyelere çıkması adına üniversitesanayi iş birliği kapsamında bizlerle birlikte olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Arif Özaydın başta olmak üzere tüm GAÜN ailesine teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hem öğrencilerimiz hem de sanayimiz adına güzel sonuçları olacağına yürekten inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum. GÜSEM ile gerçekleştirdiğimiz indirim protokolü de GSO üyelerinin ve GSO personellerinin verilen eğitim ve hizmetlere avantajlı olarak ulaşmalarını sağlayacak” dedi.

“İmzaladığımız protokol üniversitesanayi iş birliğinin somut göstergesidir”
Üniversitesanayi iş birliği çalışmalarını hızlandırmaya çalıştıklarını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın da Gaziantep sanayisine ivme katacak her türlü iş birliği ve çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade ederek, “İmzaladığımız protokol üniversitesanayi iş birliğinin somut göstergesidir. Bu protokolle beraber hem sanayicilerimiz istihdam konusunda rahatlayacak hem de mezun olan öğrencilerimiz iş bulma kaygısı yaşamayacak. Gaziantep Üniversitesi olarak ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanda şehre katkısı olacak her türlü ortak çalışmaya ve iş birliğine hazırız. Misafirperverliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü’nün ardından iki kurum arasında GSO üyelerinin ve GSO personellerinin GÜSEM bünyesinde düzenlenen kurslardan avantajlı bir şekilde yararlanmaları amacıyla İndirim Protokolü imzalandı.

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