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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır’dan GTB’ye ziyaret

İHA

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Çandır’dan GTB’ye ziyaret

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyesi Murat Çetin’le bir araya geldi.
Ziyarette, iki borsa arasındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesi, sürdürülen projeler, çalışmalar ve YÖREX fuarı hakkında istişarelerde bulunuldu.
Farm Netwok Kongresine katılmak üzere Gaziantep’e gelen ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, GTB’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile birlikte Gaziantep Et Hali ve Et Borsasında incelemelerde bulundu.
Et Borsası ve Et Hali hakkında bilgiler aktaran GTB Başkanı Akıncı, 2017 yılında inşaatına başlanan tesisin 2020 yılı sonuna doğru Gaziantep ve bölge ekonomisine kazandırıldığını ifade etti.
Et Borsasının sadece güvenli üretim ve tüketim noktasında değil aynı zamanda bölgesel ticari aktivitelerin gelişmesinde de önemli bir cazibe merkezi görevi üstlendiğini kaydeden Akıncı, “Teknolojik alt yapısıyla Gaziantep'i bu alanda farklı bir noktaya taşıyan tesisimizde sadece şehrimizdeki kasap ve tacirlere değil, bölge illerindeki tüm sektör temsilcilerine de hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaklaşık 32 bin metrekare toplam alan üzerinde inşa edilen Et Borsası ve Et Halinin Türkiye’nin en büyük ve en modern kompleks yapıları arasında yer aldığını vurgulayan Akıncı, “19 bin metrekare kapalı alan üzerinde hizmet veren tesiste, Et Borsası idari hizmet binasının yanı sıra, 52 adet Kasap Dükkanı, 14 Adet Sakatat Dükkanı, 4 adet Kuyruk saklama deposu, et teşhir ve satış salonu, 344 m2 toplam alana sahip 4 adet soğuk hava deposu, 1 adet et parçalama ünitesi ve 14 adet ticari dükkân bulunmakta. Alıcı ve satıcıların biraya gelmesini ve kümelenmesini sağlayan tesiste, toptancı kasaplar tarafından alınan etler soğuk zincir kırılmadan monoray hattı ile kasap dükkanlarındaki soğuk hava depolarına kadar taşınmakta. İşlemlerin her aşamasında sağlık ve hijyen hep ön planda tutulmakta” şeklinde konuştu.
Akıncı, konuşmasında ayrıca Antep Fıstığı Lisanslı Depo hakkında da bilgiler verdi. İKA destekleriyle geçen yıl hizmete kazandırılan Türkiye’nin ilk ve tek Antep Fıstığı lisanslı deposunun fıstığın ana vatanı Gaziantep’te ürün alımlarına başladığını belirten Akıncı, deponun üretici, tüccar ve sanayicilere; ürünlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda muhafaza etme imkânı sağladığını sözlerine ekledi.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Al Çandır ise yaptığı değerlendirmede, üretim ve ticaret kenti Gaziantep’te yapmış oldukları ziyaret ve programlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
GTB’yi hayata kazandırdığı projelerden dolayı kutlayan Çandır, konuşmasında ayrıca Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı
YÖREX hakkında da açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in YÖREX Fuarına her yıl katılım sağlayarak destek veren illerin başında geldiğini vurgulayan Çandır, bu sene 11’incisi düzenlenecek olan YÖREX fuarına Gaziantep’i tüm renkleriyle beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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