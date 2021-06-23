En iyi tez ödülü GAÜN'lü öğrenciye

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı’nda Yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Hüseyin Olcay’ın tezi, İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın 16. Tez Ödüllendirmeleri kapsamında en iyi tez seçildi.

GAÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı bünyesinde eğitim gören Hüseyin Olcay’ın “Gelişen Ekonomilerde Yapısal Dönüşüm: Prematüre Sanayisizleşme Üzerine Ampirik Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezi, en iyi yüksek lisans tezi ödülüne layık görüldü.



GAÜN sosyal bilimlerde önde gelen üniversitelerden

Hüseyin Olcay’ın tez danışmanlığını yürüten ve doktora tez danışmanı da olan GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın 16. Tez Ödüllendirmeleri kapsamında aldığı ödül için öğrencisini kutlayarak, başarılarının devamı diledi. Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, “Ödülün geçmiş dönemlerde özellikle sağlık ve fen bilimleri alanlarında benzer başarıların elde edildiği Gaziantep Üniversitesi’nin artık sosyal bilimler alanında da Türkiye’de önde gelen üniversiteler arasına girdiğinin bir göstergesidir. Bu tür ödül kazanımlarının Gaziantep Üniversitesi bünyesinde sosyal bilimler alanında lisansüstü öğrenim gören tüm öğrencileri motive edecektir” şeklinde konuştu.

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