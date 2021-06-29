Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB Başkanı Kileci’den Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ziyaret GAİB Başkanı Kileci’: “GAİB eğitimleri bölgede başladı, ülke çapına yayıldı” “Projelerimizle gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz” “Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilecek” “Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi önemli bir husus” “Gaziantep’te Gümrük Laboratuvarı açılıyor”

İHA

GAİB Başkanı Kileci’den Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a ziyaret GAİB Başkanı Kileci’: “GAİB eğitimleri bölgede başladı, ülke çapına yayıldı” “Projelerimizle gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz” “Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilecek” “Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi önemli bir husus” “Gaziantep’te Gümrük Laboratuvarı açılıyor”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Bakanlık yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Resmi ziyarette GAİB’in son dönemde Bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler, öne çıkan ve ulusal çapta ses getiren projeler ile Bölgeden ihracatı gerçekleştirilen ürün kalemlerinin çeşitlendirilmesine yönelik birçok konu Ticaret Bakanlığı’nın gündemine taşındı.

GAİB Başkanı Kileci, Ticaret Bakanlığına gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, İthalat Genel Müdürü Ahmet Erkan Çetinkayış, İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ile Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanı Ahmet Onur Öztürk ile görüştü. Çok verimli bir Ankara ziyareti olduğunu aktaran Kileci yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine giden yolda ihracat hayati önem taşıyor. Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi de ülkemizin uzun vadeli hedeflerine ulaşılması adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme kararlılığına sahip. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz faaliyetleri ve yürüttüğümüz projeleri Bakanlığımıza aktarmak arzusuyla bir ziyaret gerçekleştirdik ve başta Bakanımız olmak üzere Bakanlık yetkililerle ile görüştük. 2020 yılında 193 ülkeye 9,3 milyar dolarlık ihracat yapmış bir Bölgenin İhracatçı Birlikleri Başkanı olarak ihracatçılarımızı temsil etmek ve bu başarıyı bir kez daha gözler önüne sermek gurur verici oldu. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 5’inci şehri Gaziantep liderliğinde emin adımlarla ilerleyen Bölgemiz, yılsonu itibari ile 12 milyar dolarlık bir ihracat hedefine sahip.” ifadelerinde bulundu.
“GAİB eğitimleri Bölgede başladı, ülke çapına yayıldı”
GAİB tarafından düzenlenen eğitimlerin Güneydoğu’da başladığını, daha sonra ülke çapına yayıldığını ifade eden Kileci, “Eğitimi temel alarak çıktığımız ihracat yolculuğunda çok güzel bir noktadayız. Eğitim seminerlerine hiç ara vermeyen Birliklerimizin online seminerlerinden Mayıs ayı itibarıyla toplam 37 bin724 katılımcı yararlandı. Seminerler dışında Birliklerimiz bünyesinde düzenlenen uzun soluklu eğitimlerden şimdiye kadar mezun olan kişi sayısı ise 465’e ulaştı. Bakanlığımızı da bu rakamlardan haberdar etmek oldukça mutluluk vericiydi” dedi.
“Projelerimizle gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz”
Bölgenin öne çıkan sektörlerinde gençliğe yatırım yapan projeler ürettiklerini ve hayata geçirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Kileci, “Ticaret Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmede, yürütmekte olduğumuz projeleri aktardık. Önde gelen sektörlerimizin genç yeteneklere ihtiyacı var. Bizler de bu minvalde projeler üretiyor, gençliğe ve yeniliğe yatırım yapıyoruz. Tekstil Birliğimiz tarafından düzenlenen ‘Doku Kumaş Tasarım Yarışması’, Halı Birliğimiz tarafından açılan Gaziantep Üniversitesi Halı Tasarımı Anasanat Dalı ve yine Halı Birliğimiz tarafından düzenlenen ‘Makine Halısı Tasarım Yarışması’ ile Hububat Birliğimiz tarafından yapımı planlanan Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi söz konusu projelerden sadece bazıları” şeklinde konuştu.
“Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilecek”
Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Daire Başkanı Ahmet Onur Öztürk ile yaptıkları görüşmede, Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi üzerinde özellikle durduklarını kaydeden Kileci, “Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz, kurulacak Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi ile tekstil ve polimerik sahasında teknoloji üretilmesine öne ayak olmayı hedefliyor. Fizibilite çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü Merkezimiz, teknik danışmanlık, test, eğitim, katkı malzemesi üretimi alanlarında faaliyet göstermesinin yanı sıra tasarım süreçlerinin, test ve analiz hizmetlerinin de yürütüleceği bir donanıma sahip olacak. Merkezin uluslararası akreditasyona sahip olmasıyla test konusunda dışa bağımlılığımız da ortadan kalkacak” dedi.
“Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi önemli bir husus”
Bölgesel ihraç çeşitliliğine dair hususların da Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldüğünü aktaran Kileci, “Bölge bazlı ihraç kalemlerinin çeşitlenmesi, bölgelerin sektörel krizlerden daha az etkilenmesine, bölgesel ihracatın sektör bazlı krizlere daha dayanıklı hale gelmesine ve sosyo ekonomik yapının daha stabil olmasına vesile olacaktır. Bu bağlamda, birinci elden yetkili bulunan Bakanlığımız ile yaptığımız detaylı görüşmelerde Birlik iştigal sahamıza dair beklentilerin karşılanacağını temenni ediyoruz. Böylece ihracat hedeflerine doğru atılan adımlar daha da sağlamlaşacak, Birliklerimiz tarafından ihracatçıya verilen hizmetler hızla artacaktır” ifadelerini kullandı.
“Gaziantep’te Gümrük Laboratuvarı açılıyor”
Kileci son olarak, Ticaret Bakanının Gaziantep’te kurulacak bir Gümrük Laboratuvarı müjdesi verdiğini ileterek, “Gaziantepli ihracatçılarımızın gümrük işlemlerinde laboratuvar ihtiyacını giderecek geniş kapsamlı bir gümrük laboratuvarına ihtiyacı vardı. Birliklerimizin girişimiyle bu ihtiyaç Bakanlığımıza iletildi. Bu görüşmemizde Ticaret Bakanımızdan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bir gümrük laboratuvarı kurulacağı sözünü aldım. Tüm sektörlerin ihtiyacına cevap verecek bu laboratuvarla Gaziantep ve çevre illerdeki ihracatçılarımız artık Mersin, Adana, İskenderun ya da İstanbul’a gitmek zorunda kalmayacak. Bu sayede demuraj sorunu da ortadan kalkacak. Hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de ek maliyetlerin önüne geçilecek. Bakanımız, Gaziantep’te faaliyete geçecek gümrük laboratuvarının çalışmalarına başlandığını iletti. Bu güzel haberi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimize ve Bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sezer Cihan’dan Gaziantep FK’da tesisleşme müjdesi
YEREL HABERLER Sezer Cihan’dan Gaziantep FK’da tesisleşme müjdesi
Gaziantep’te Kudüs konulu resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te Kudüs konulu resim sergisi açıldı
İran'nın Ankara Büyükelçisi GTO'yu ziyaret etti
YEREL HABERLER İran'nın Ankara Büyükelçisi GTO'yu ziyaret etti
Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
YEREL HABERLER Sınava geç kalan öğrencilerin imdadına zabıta yetişti
Şahin Gastroshow açılış programına katıldı
YEREL HABERLER Şahin Gastroshow açılış programına katıldı
Fadıloğlu'ndan öğrencilere karne armağanı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan öğrencilere karne armağanı
GKV Özel Ortaokulu'nda coşkulu kep töreni
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulu'nda coşkulu kep töreni
Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak 7. Makine Halısı Tasarım Yarışmasına katılan eserler görücüye çıktı
YEREL HABERLER Gençler tasarladı, GAHİB dokuyacak 7. Makine Halısı ...
Doç. Dr. Karakuş SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Dünyada tek port kapalı yöntem ile kasık fıtığı onarımını geliştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Osman Zeki Karakuş, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Karakuş SANKO Üniversitesi ...
Bir anlık dalgınlığı ölümüne neden oluyordu
YEREL HABERLER Bir anlık dalgınlığı ölümüne neden oluyordu
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Hedefimiz üst sıralarda yer almak
YEREL HABERLER Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Hedefimiz ...
Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre düşerek boğuldu
YEREL HABERLER Fırat nehrinde balık tutmak isteyen genç nehre ...
Erol Bulut, Gaziantep FK ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Erol Bulut, Gaziantep FK ile ilk antrenmanına çıktı
Erol Bulut: "Milli Takımın performansı beni şok etti" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Yabancı sayısı serbest olmalı”
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Milli Takımın performansı beni şok ...
Gaziantep’te trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik kazası: 1 yaralı
Kadın iş dünyasından KAGİDEM’e tam destek İmzalanan protokollerle KAGİDEM girişimcileri tecrübelerden faydalanacak
YEREL HABERLER Kadın iş dünyasından KAGİDEM’e tam destek İmzalanan ...
Bakan Varank’tan Mecidiye Han’a tam not
YEREL HABERLER Bakan Varank’tan Mecidiye Han’a tam not
(Görüntülü) GAZİANTEP YANGINDA YARALANAN ANNE VE OĞLU YAŞAMA TUTUNAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP YANGINDA YARALANAN ANNE VE OĞLU ...
Çakmakla oyun anne ve oğlunun sonu oldu Yangında yaralanan anne ile oğlu 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Çakmakla oyun anne ve oğlunun sonu oldu Yangında ...
Yangında yaralanan anne ve oğlu yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Yangında yaralanan anne ve oğlu yaşama tutunamadı
Yunus, evde eğitimle liseyi bitirip, sınava girdi
YEREL HABERLER Yunus, evde eğitimle liseyi bitirip, sınava girdi
Bağ evinde 10 kilo 880 gram esrar ele geçirildi Narkotik köpeği Oskar tepki verdi, jandarma buldu
YEREL HABERLER Bağ evinde 10 kilo 880 gram esrar ele ...
Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM’e ziyaret
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerden model fabrika ve KAGİDEM’e ...
Engelleri yok saydı azmiyle 3 altın madalya kazandı Fadıloğlu Türkiye şampiyonu sporcuyu misafir etti Alleben’de başarılarla dolu bir hikaye daha yazıldı
YEREL HABERLER Engelleri yok saydı azmiyle 3 altın madalya ...