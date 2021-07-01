Gaziantep sanayisi savunma sanayide söz sahibi olmaya hazırlanıyor Gaziantep sanayisinin savunma sanayiye yatkınlığı ölçüldü

Gaziantep Sanayi Odası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın başlattığı sanayide dönüşüm hamlesi meyvelerini vermeye başlıyor. Savunma Teknolojileri Merkezi’nin Gaziantep’te yaptığı 6 aylık incelemenin sonuçlarının açıklanmasından önce konuşan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, “Eminim hükümetimizin de vereceği desteklerle Gaziantep savunma sanayisinde söz sahibi olacaktır” dedi.

Gaziantep sanayisinin savunma sanayide söz sahibi olabilmesi için Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın başlattığı sanayide dönüşüm hamlesinde sona yaklaşıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Savunma Teknolojileri Merkezi’nin 6 ay süren analiz çalışmasında Gaziantep sanayisinin savunma sanayisine ne kadar yatkın olduğu ölçüldü. Makine ve metal sektöründe faaliyet gösteren 30 firma yerinde incelenirken firmaların savunma sanayisi için neler üretebileceği tespit edildi. Analiz ve yerinde inceleme çalışmalarının sonucunu rapora döken Savunma Teknolojileri Merkezi hazırladığı raporu yarın Gaziantep’te kamuoyuna açıklayacak.

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