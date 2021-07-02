Tahmazoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, öğrencilerin karne sevincine ortak oldular. Tahmazoğlu, karne sevinci yaşayan öğrencilere spor ayakkabı hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Dr. Cemil Karslıgil İlkokulunu İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile ziyaret ederek minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu karne hediyesi olarak öğrencilere spor ayakkabısı hediye etti.

“Öğrencilerimiz tatillerini iyi değerlendirsinler”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eğitime yapılan yatırımların devam edeceğini belirterek, “Zorlu bir eğitimöğretim dönemini daha geride bıraktık. Pandemi döneminde okullarımız zaman zaman açıldı ve kapandı. Uzaktan eğitimle de olsa öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz derslerine devam etti. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak bu süreçte onlara destek olmak amacıyla 51.000 tablet dağıtımı yaptık. Uzaktan eğitime yardımcı olmak amacıyla yardımcı ders kitabı, soru bankaları ve okuma kitapları ile öğrencilere destek olduk. Bugünde çocuklarımızın karne heyecanını paylaşmak için geldik. Bu yılda karne hediyesi olarak tüm öğrencilerimize spor ayakkabısı hediye ettik. Öğrencilerimiz tatillerini dağıttığımız kitapları okuyarak ve spor ayakkabılarını giyip spor yaparak değerlendirecekler. Güzel bir tatil dönemi geçirmelerini diliyorum. Bu süreçte başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Tahmazoğlu ayrıca 6 tane takdir belgesi getiren öğrencilere bisiklet hediye edildiğini de sözlerine ekledi.

263 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, “Telafide Bende Varım” programı yapacaklarını söyleyerek, “Pandeminin getirmiş olduğu güçlüklere rağmen eğitim camiamızın, velilerimizin ve öğrencilerimizin yoğun çabası ile bir eğitimöğretim yılını daha geride bıraktık. Bugün itibariyle ilçemizde 263.000 öğrencimiz karne sevinci yaşadı. Yüz yüze eğitimin başlaması, imkanların iyileşmesi, pandeminin azalması ile beraber Pazartesiden itibaren ‘Telafide Ben de Varım’ programı başlayacak. Öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Bir yıl boyunca emek veren öğretmenlerimiz başta olmak üzere velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı bir tatil ve telafi dönemi diliyorum. Bu süreçte karne hediyesi olarak öğrencilerimize spor ayakkabısı ve çeşitli hediyeler veren, yıl boyunca da bizi tabletlerle destekleyen Şahinbey Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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